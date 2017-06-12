Лидер "Любэ" Николай Расторгуев экстренно госпитализирован в Туле

По предварительным данным, перед концертом в Туле у Николая Расторгуева случился сердечный приступ.

Народного артиста России и лидера популярной российской группы "Любэ" Николая Расторгуева увезли в тульскую больницу с сердечным приступом, сообщает «Тульская служба новостей».

По данным издания, 60-летний артист должен был выступить на главной площади города, однако прямо перед выступлением у него случился сердечный приступ, после чего он был экстренно госпитализирован в местную больницу.

"Николай Расторгуев перед концертом был госпитализирован ужшкммт на скорой помощи. Предварительно у него сердечный приступ", - подтвердил ТАСС источник в городской администрации.

Он добавил, что концерт музыкального коллектива в рамках празднования Дня России состоялся, однако в нем не принял участие лидер группы.

"Любэ" - популярная группа, основанная в 1989 году. Ее бессменным лидером является Николай Расторгуев.