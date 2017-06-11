В Москве задержали управляющего директора по инвестициям «Роснано» Андрей Горьков по делу о злоупотреблении полномочиями. Чиновник уже приобрел билет для вылета за рубеж.

Управляющий директор по инвестиционной деятельности «Роснано» Андрей Горьков был задержан накануне в субботу в Москве.

Как сообщили в Следственном комитете России (СКР), против топ-менеджера возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 201 УК РФ («злоупотребление полномочиями»).

«Андрей Горьков был задержан в тесном взаимодействии с ГУЭБиПК МВД России и СЭБ ФСБ России после приобретения им билета для вылета за рубеж», — сообщила офциальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, в 2011-2013 годы Горьков размещал денежные средства «Роснано» в «Смоленском банке» «под видом ужшкммт расчетно-кассового обслуживания, а фактически в целях финансирования деятельности банка». В материалах дела фигурируют средства на сумму от 460 до 740 миллионов рублей.

После того как в 2014 году у банка отозвали лицензию, РОСНАНО недосчиталось 738 миллионов рублей.

«При этом из банка непосредственно накануне отзыва лицензии были выведены активы в пользу родного брата Горькова в виде объектов недвижимости общей стоимостью 400 млн руб.», — подчеркнули в СК.

По данным ТАСС, свою вину Горьков не признал.