 
TOP 10

1 «Кратовский стрелок» ликвидирован в ходе спецоперации. Появилось его ФОТО

2 "Прощай, немытая Россия": Порошенко поздравил украинцев с началом безвиза с ЕС стихами (ВИДЕО)

3 Путин ответил на вопрос Стоуна, хочет ли он быть царем

4 СМИ: главарь ИГИЛ аль Багдади ликвидирован в Ракке

5 СМИ: суррогатная мать родила Криштиану Роналду близнецов

6 Болельщики избили кикбоксера, который нокаутировал соперника исподтишка (ВИДЕО)

7 Панин о скандальном секс-видео: "Денег мы с этого подняли"

8 В Москве задержан топ-менеджер «Роснано» за махинации на 738 млн рублей

9 "Лажает она, а стыдно мне!": живое пение Бузовой на премии "Муз-ТВ" шокировало Сеть (ВИДЕО)

10 "Мы вас посадим, а не Димона": на сайте ярославской прокуратуры появилась угроза участникам митинга (ФОТО)

Новости наших партнеров

В Москве задержан топ-менеджер «Роснано» за махинации на 738 млн рублей

Опубликовано 11.06.17 13:51 В Москве задержан топ-менеджер «Роснано» за махинации на 738 млн рублей

В Москве задержали управляющего директора по инвестициям «Роснано» Андрей Горьков по делу о злоупотреблении полномочиями. Чиновник уже приобрел билет для вылета за рубеж.

Управляющий директор по инвестиционной деятельности «Роснано» Андрей Горьков был задержан накануне в субботу в Москве.

Как сообщили в Следственном комитете России (СКР), против топ-менеджера возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 201 УК РФ («злоупотребление полномочиями»).

«Андрей Горьков был задержан в тесном взаимодействии с ГУЭБиПК МВД России и СЭБ ФСБ России после приобретения им билета для вылета за рубеж», — сообщила офциальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, в 2011-2013 годы Горьков размещал денежные средства «Роснано» в «Смоленском банке» «под видом ужшкммт расчетно-кассового обслуживания, а фактически в целях финансирования деятельности банка». В материалах дела фигурируют средства на сумму от 460 до 740 миллионов рублей.

После того как в 2014 году у банка отозвали лицензию, РОСНАНО недосчиталось 738 миллионов рублей.

«При этом из банка непосредственно накануне отзыва лицензии были выведены активы в пользу родного брата Горькова в виде объектов недвижимости общей стоимостью 400 млн руб.», — подчеркнули в СК.

По данным ТАСС, свою вину Горьков не признал.
Другие материалы по этой теме

Экс-главу Марий Эл задержали по подозрению в получении взятки

СМИ: глава Удмуртии задержан за взятку в 139 млн рублей

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга