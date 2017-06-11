Мероприятия в Москве 2017: опубликовано расписание мероприятий на День России в Москве 2017

День России в Москве 12 июня 2017: программа мероприятий на 12 июня 2017 в Москве приведена в материале TopNews.

День России в Москве 2017: мероприятия 12 июня

12 июня 2017 года в стране традиционно отметят День России. В честь этого праздника в Москве подготовили широкую развлекательную программу.

С 10 по 12 июня 2017 года москвичи и гости столицы смогут бесплатно посмотреть отечественные фильмы в 12 столичных кинотеатрах, послушать лекции историков на свежем воздухе, посетить различные мастер-классы и насладиться выступлением звезд российской эстрады. Также в эти дни пройдут спортивные мероприятия.

Каждый парк в Москве ужшкммт подготовил свою программу к празднику. В Сокольниках пройдет литературный фестиваль, а на Фонтанной площади парка 12 июня пройдут концерты и диджей-сеты, за которыми стартует уличный музыкальный фестиваль "Наши в городе".

В саду имени Баумана на День России пройдет фестиваль новой драмы "Театр. Новые формы". Посетители сада "Эрмитаж побывают на чаепитии с гигантским двухметровым латунным самоваром, В парке Красная Пресня будут читать лекции о российской государственной символике. Также там пройдут мастер-классы по авиамоделированию и конструированию воздушных змеев. В Сиреневом саду днем будут выступать ходулисты, пройдут лекции и мастер-классы по созданию флага, а в парке 850-летия Москвы пройдет дискотека под открытым небом.

В парка искусств Музеон вечером с 21.00 до 22.00 пройдет концерт молодого композитора Ильи Бешевли в сопровождении камерного оркестра Imperialis. В парке Победы состоится концерт творческих коллективов и исполнителей МВД России и Центрального концертного оркестра полиции России. Также там выступят Стас Пьеха, группа "Reflex", 5"sta Family и Руслан Алехно. В честь праздника у Вечного огня состоится вахта почетного караула.

На большом экране можно будет посмотреть фильмы Александра Сокурова, Алексея Германа-младшего, Алексея Попогребского, Николая Экка. В кинотеатре "Звезда" состоится показ фильма "Фауст" режиссера Александра Сокурова. В кинотеатре "Факел" покажут фильмы Алексея Германа-младшего. В бесплатную кинопрограмму также включены фильмы, снятые в советское время, которые принимали участие в различных кинофестивалях.

В праздничные дни москвичи и гости города смогут послушать цикл выступлений "Военные оркестры в парках" под эгидой фестиваля "Спасская башня".

На длинный уик-энд Кремлевская школа верховой езды презентует обновленную программу "Конные традиции России" и проведет парадное выступление и мастер-классы по верховой езде.

Свою программу подготовил и выставочный комплекс ВДНХ.. Свой день рождения отметит в эти дни киностудия "Союзмультфильм", В историческом парке на ВДНХ в течение трех дней будет работать несколько площадок, посвященных России "вчера и сегодня", а в парке будет действовать бесплатная зона с видеоконтентом полного погружения. Также в парке научат танцевать зумбу, латиноамериканские танцы, танец живота и брейк-данс.

В "Лужниках" 11 июня пройдет праздничный забег. Спортивный праздник завершится массовым флешмобом.