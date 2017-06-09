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Авария под Тулой 9 июня 2017: автобус столкнулся с двумя маршрутками, 4 погибших (ВИДЕО)

Опубликовано 09.06.17 08:36 Авария под Тулой 9 июня 2017: автобус столкнулся с двумя маршрутками, 4 погибших (ВИДЕО)

Авария в Тульской области 09.06.2017: жертвами ДТП стали четыре человека.

В Тульской области рейсовый пассажирский автобус протаранил стоящие на обочине два заказных микроавтобуса. В результате погибли четыре человека и еще пять получили ранения.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы управления МВД региона Андрея Ярцева, авария произошла около 3.10 мск на 135-м километре трассы М-2 "Крым" в Заокском районе.

"Произошло столкновение трех автобусов Mercedes, из них два — микроавтобуса и один — пассажирский автобус. Четыре человека погибли и пятеро ужшкммт пострадали. Все они — из одного микроавтобуса", — сказал он.

По словам представителя МВД, заказные микроавтобусы стояли на обочине по дороге в Москву, и в них врезался пассажирский автобус, совершавший регулярный маршрут в столицу из Орла.

"Микроавтобус, на который пришелся удар, улетел в кювет. Среди погибших — четыре женщины, пострадавшие — мужчина и четыре женщины", — добавил Ярцев.

Он уточнил, что раненых доставили в больницу. По предварительной информации, угрозы их жизни нет.. Причины аварии выясняются.

Ярцев уточнил, что в рейсовом автобусе находились 16 пассажиров и два водителя. В попавшем под удар микроавтобусе - 10 пассажиров и водитель.

"Водитель и пассажир, сидевший на переднем сиденье, не пострадали", — сказал Ярцев, отметив, что во втором микроавтобусе были пять пассажиров и водитель.

Позднее в Сети были опубликованы первые кадры с места смертельной аварии под Тулой.

Авария с автобусом под Тулой 9 июня 2017 ВИДЕО
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