"Зашли в дом — а там гора трупов": полицейские рассказали о задержании электрика-убийцы под Тверью

Задержавшие убийцу девяти человек под Тверью сотрудники правоохранительных органов рассказали подробности журналистам.

Сотрудники полиции участковый лейтенант Александр Котенков и прибывший ему на подмогу инспектор ДПС майор Виталий Швецов, задержавшие убийцу девяти человек в садовом товариществе в посёлке Редкино Тверской области, дали интервью журналистам RT.

Так, принявший вызов от перепуганной девушки участковый Александр Котенков сообщил, что звонок поступил в 02:50 мск. По его словам, женский голос заявил, что в садовом некоммерческом товариществе открыли стрельбу. После девушки также был еще один звонок с таким же ужшкммт заявлением.

Котенков прибыл на место, откуда поступил звонок, через 10 минут и дождался подмоги — сотрудников ГАИ, которые также прибыли через 10 минут. Правоохранители наблюдали за тем, как неизвестный мужчина таскает какие-то предметы, а потом поняли, что это трупы.

"Увидели, что мужчина на веранде таскает предметы. Мы спрятались за машину, начали наблюдать. Увидели, что мужчина таскает труп. Подумали, что надо действовать, пока не поздно", - сказал Александр Котенков.

При этом он опроверг информацию, что Егоров просил его убить при задержании. Правоохранитель отметил, что убийца "был выпивши, но не настолько пьяный, чтобы вообще ничего не соображать и на ногах не стоять."

После того как полицейские велели ему представиться, он чётко назвал своё имя полностью и сказал, что произошёл конфликт. После этого стражи порядка его скрутили. По словам Котенкова для этого им "хватило армейской подготовки".

Рассказывая о поездке на вызов, он признался, что испытывал волнение.

"Конечно, было волнение, хотя я не знал, что именно там произошло. Поэтому я был в бронежилете и каске. Но на каждый вызов едешь — волнуешься. Что касается эмоций, то ужас наступил, когда мы зашли в дом — а там гора трупов...", - сказал он, добавив, что в его практике это первое подобное задержание.

"Поножовщина была, но ничего более серьёзного. В полиции работаю с 2008 года", - признался полицейский.

Его коллега отметил, что служит с 1996 года, "но с таким тоже столкнулся впервые".