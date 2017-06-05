"Я видела, как он добивал": опубликовано ВИДЕО с выжившей в бойне под Тверью

Массовое убийство в Тверской области: стали известны личности всех жертв трагедии под Тверью.

Единственная выжившая в кровавой бойне под Тверью девушка рассказала журналистам о произошедшем. По ее словам, она видела, как убийца добивал лежащих людей и перетаскивал трупы.

"Я слышала и я видела, как он трупы перетаскивал. Я видела, как он добивал, как хрипели все, я всё слышала. Потом эта мразь руки мыла, я всё это слышала. Я успела спрятаться под одеяло. Мне чисто повезло. Он заходил в комнату два раза. Он ужшкммт не знал, что я есть, он просто смотрел, есть ли кто-нибудь", — призналась очевидица побоища.

Правоохранители установили личности всех убитых на территории садоводческого товарищества "50 лет Октября" в поселке Редкино под Тверью.

Как заявил руководитель пресс-службы регионального УМВД Вадим Левшин, "личности всех убитых установлены, среди них есть пожилая женщина в возрасте более 90 лет", пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что убитым было от 30 до 45 лет.

Как писал TopNews, бойня произошла в ночь на воскресенье. Местные жители рассказали РИА Новости, что в тот вечер несколько человек, в том числе семья Смирновых, собрались на даче у бывшего председателя товарищества Татьяны Архиповой, чтобы отметить день рождения ее маленькой внучки.

К дачникам без приглашения пришел местный электрик, 45-летний Сергей Егоров - сын местной жительницы, который долгое время жил в Москве, но потом потерял работу и вернулся в поселок. Его оформили электриком товарищества, но большим авторитетом у местных жителей он не пользовался, так как в электропроводке он особо не разбирался и любил выпить.

На фото: подозреваемый в массовом убийстве Сергей Егоров

"Мы его практически не видели трезвым, он все время ходил по поселку и искал, где выпить", - рассказал один из местных жителей.

По одной из версий, Архипова и ее гости не пригласили электрика за стол. По другой версии, неприязнь электрика мог вызвать конфликт между старым и новым председателем товарищества. СМИ сообщали, что участники застолья усомнились в военном опыте Егорова.

Отмечается, что прежняя председательница позволяла себе едкие замечания и в адрес соперницы, и в адрес нанятого ею электрика.

После ссоры электрик на собственной машине поехал домой, на соседнюю улицу Земляничная, взял там карабин "Сайга" 12-го калибра и отправился мстить.

По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, "в ходе осмотра места происшествия в домовладении были обнаружены тела трех женщин и пяти мужчин с огнестрельными ранениями, на прилегающей к дому территории в одной из машин в багажном отсеке - тело еще одной женщины".

По поручению главы СКР Александра Бастрыкина, дело было поручено передать следователям центрального аппарата СК.