Убийство под Тверью обрастает подробностями: свою последнюю жертву 45-летний электрик убил после отказа копать себе могилу.

Девять человек стали жертвами вооружённого собутыльника в Тверской области из-за спора по поводу службы в армии, сообщается в телеграм-канале сообщества Mash. Шокирующая бойня произошла в доме на территории садовом товарищества "50 лет Октября" в поселке Редкино.

Как рассказала единственная выжившая в бойне женщина, 45-летний москвич вышел из себя, когда отдыхавшие вместе с ним на даче заявили, что если он ужшкммт не был в рядах вооружённых сил, он "не мужик". В ответ на это мужчина отправился за карабином "Сайга", а вернувшись, начал всех расстреливать.

Как ранее сообщал Topnews, в результате бойни, которую устроил 45-летний электрик из Москвы, от рук убийцы погибли четыре женщины и пять мужчин.

Среди 9 убитых трое — жители поселка Редкино, Тверской области, остальные также приехали из Москвы. Среди погибших семья Смирновых. У них сиротой осталась дочь.

Последняя жертва расправы была обнаружена в багажнике автомобиля, припаркованного возле частного дома. Как выяснилось, подозреваемый в убийстве 9 человек перед тем как расправиться с женщиной, пытался заставить ее копать себе могилу, а когда она отказалась, убил ее. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом следствия.

По горячим следам нападавший был задержан, с ним проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Назначены судебные экспертизы, в том числе баллистическая, генетическая, криминалистическая и медицинская.

Между тем, телеканал РЕН ТВ опубликовал видео из дома, где произошло массовое убийство. На кадрах видны тела погибших, которых разъяренный мужчина прицельно расстреливал в голову. Помещение, где убийца оставил тела, полностью залито кровью.

По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина дело передано следователям центрального аппарата СК, бригада следователей и криминалистов центрального аппарата приступила к осмотру места происшествия, задействовав новейшую криминалистическую технику. По словам Петренко, уже опрошены соседи и другие свидетели.