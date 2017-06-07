Рогозин пообещал полностью закрыть Россию противоракетным куполом

По словам вице-премьера, оборонному ведомству был предложен рациональный вариант оперативного восстановления противоракетного щита страны.

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, оборонная промышленность нашей страны предложила Министерству обороны рациональный вариант системы ПРО, который позволит закрыть всю Россию противоракетным куполом.

"Межведомственная рабочая группа по созданию технической основы воздушно-космической обороны России, которую я возглавляю с 2012 года, констатировала, что промышленности и военной науке удалось предложить Министерству обороны рациональный вариант оперативного восстановления противоракетного щита страны, включающего наземный и космический ужшкммт эшелон, и что с завершением развертывания Единой космической системы России окажется закрытой противоракетным куполом", - цитирует вице-премьера RNS.

Ранее командующий Космическими войсками генерал-лейтенант Александр Головко заявил о том, что развернутая в Красноярском крае радиолокационная станция нового поколения "Воронеж-ДМ" заступит на боевое дежурство до конца 2017 года. Он отметил, что этот радар, способный гарантированно обнаруживать баллистические и гиперзвуковые цели на дальности до шести тысяч километров, был поставлен на ОБД в конце прошлого года.