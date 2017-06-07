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"Я мастер дзюдо и самбо": Путин рассказал, как бы повел себя в одном душе с геем

Опубликовано 07.06.17 10:02 "Я мастер дзюдо и самбо": Путин рассказал, как бы повел себя в одном душе с геем

Об этом российского президента спросил режиссер Оливер Стоун в интервью для своего документального фильма.

Президент России Владимир Путин рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну о том, что бы он делал, оказавшись на подводной лодке в одном душе с геем. 

В разговоре с главой РФ Стоун вспомнил о российском законе, запрещающем пропаганду гомосексуализма. Режиссер спросил президента, не видит ли он в этом законе признаков дискриминации, на что Путин ответил, что геев никто не притесняет.

Затем Стоун поинтересовался, что бы сделал Путин, если бы, оказавшись на ужшкммт подводной лодке, и ему пришлось идти в одну душевую с геем.

Отвечая на вопрос, Путин засмеялся и сказал: "Ну, я бы предпочел не ходить в душ с ним. Зачем его провоцировать?".

"Но, как вы знаете, я мастер дзюдо и самбо. И могу вам сказать, что в качестве главы государства сегодня я верю, что моя обязанность - защищать традиционные ценности и семейные ценности. Почему? Потому что от однополых браков не появляются дети. Бог (так) решил, и мы должны уделять внимание рождаемости в нашей стране. Мы должны укреплять семьи. Но это не значит, что возможны преследования кого бы то ни было"? - сказал российский президент.

Как писал ранее TopNews, интервью Стоуну Путин дал в рамках подготовки режиссером документального фильма, посвященному российскому лидеру. Премьера картины пройдет на телеканале Showtime.
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