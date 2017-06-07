"Этого бы никто не пережил": Путин рассказал о последствиях войны США с Россией

Российский президент в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну высказался по поводу возможной войны России и США.

Российский президент Владимир Путин заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну о том, что в случае войны России и США "этого бы никто не пережил".

"В случае "горячей" войны США доминировали бы?", — спросил Стоун президента России. "Думаю, что этого бы (войны — прим. ред.) никто не пережил", — сказал глава государства, отметив, что не теряет надежду на восстановление отношений с США.

"Надежда всегда есть, пока нас не понесут в белых тапках на кладбище", — с улыбкой добавил Путин.

Как писал TopNews, ранее Владимир Путин ужшкммт на пленарном заседании "Бизнес-диалог Россия — США" в рамках ПМЭФ заявил, что Россия будет продолжать диалог с новой администрацией США, однако для успеха нужны взаимные усилия и политическая воля.