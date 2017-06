Один из крупнейших в мире порносайтов Pornhub составил рейтинг самых популярных опечаток и ошибок при поиске порно в интернете. Результаты рейтинга по штатам США опубликованы непосредственно на сайте, передает RT.

Одна из наиболее частых ошибок — в самом слове «порно». Многие пользователи пишут в поисковой строке porm, а не porn. Такую опечатку чаще всего делают жители 16 штатов США.

Кроме того, юзеры довольно часто путают "лесбиянок" с "лебсиямками", а вместо "хентай ужшкммт порно" усердно пытаются найти "хенти пормо".

Вместо корректного написания некоторые пользователи пишут henti и lebsiam. Замыкают список ошибки в таких словах, как cartoon, threesome, ebony, amateur, compilation и filipino.

