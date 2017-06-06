Слуцкий назвал себя «проектом Абрамовича»

Слуцкий назвал Абрамовича своим другом, который пытается ему помочь.

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий в интервью BBC назвал себя футбольным проектом миллиардера Романа Абрамовича, пишет "Чемпионат.com".

«Абрамович — мой друг, и он пытается помочь мне найти работу в Англии. Я учил английский язык и смотрел много футбольных матчей — не только Премьер-лигу, но и Чемпионшип. Роман также стремится помочь российскому футболу, вкладывает очень много денег в российский футбол. Он построил 300 искусственных полей в России, спонсировал российскую сборную. А сейчас его футбольный ужшкммт проект – это я. Это правда, что пять месяцев назад уровень моего английского был на нуле. Самое важное слово? Наверное, в моей ситуации это „мечта“», — сказал Слуцкий в эфире BBC.

Напомним, Слуцкий в декабре прошлого года ушел с поста главного тренера ЦСКА. С января он находится в Англии и постоянно бывает на матчах "Челси". В апреле Слуцкий заявил, что Абрамович верит в него и помогает ему освоиться в Англии.