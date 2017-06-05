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На YouTube появилось ВИДЕО подлодки США, вмерзшей в лед в Арктике

Опубликовано 05.06.17 13:46 На YouTube появилось ВИДЕО подлодки США, вмерзшей в лед в Арктике

Появившееся на Ютуб видео был снято в 2015 году, но обнародовали его только сейчас.

В Интернете опубликовали видео, на котором запечатлена вмерзшая в лед американская подлодка. Кадры были сняты российскими летчиками с борта вертолета. Известно, что ролик был снят в 2015 году, но опубликован только сейчас. Съемка велась с вертолета  Ми-8, на что указывает остекление кабины. Появление в поле зрения иностранной подлодки летчики сопровождают кратким комментариями.

Винтокрылая машина сделала несколько кругов над ужшкммт подлодкой. По словам экспертов, россиянам повстречалась многоцелевая атомная подлодка ВМС США Seawolf, причем у нее был сорван обтекатель гидроакустической антенны в носовой части. Скорее всего, повреждение было получено при аварийном всплытии сквозь лед. Рядом с субмариной нет людей, но видны следы применения дымовой шашки красного цвета - она используется при подаче сигнала бедствия.

Согласно официальным данным Пентагона, весной-летом 2015 года АПЛ SSN-21 Seawolf провела шестимесячную боевую службу в Арктике со всплытием в районе Северного полюса сквозь полуметровый лед. О каких-либо авариях во время похода не сообщалось, а на опубликованном американскими моряками видео подлодка выглядит целой. 

YouTube ВИДЕО: подлодка США вмерзла в лед в Арктике
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