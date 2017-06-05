 
TOP 10

1 "Я видела, как он добивал": опубликовано ВИДЕО с выжившей в бойне под Тверью

2 Опубликовано ФОТО «Бука», сбившего Boeing 777 на Донбассе. Он из России, утверждают эксперты

3 СМИ: в Москве экстренно прооперировали Аллу Пугачеву

4 ВИДЕО первых минут после теракта в Лондоне появилось в Сети

5 "Кому какое дело?": Поклонская объяснила отсутствие мужа в декларации о доходах

6 Поведение мэра Сочи на детском празднике возмутило жителей (ВИДЕО)

7 47-летняя Джей Ло выложила домашнее ВИДЕО без макияжа в Instagram

8 Крупнейший в Европе круизный лайнер за $1 млрд поразил своим интерьером (ВИДЕО)

9 Ученые нашли источник инопланетных сигналов

10 ФОТО Глюкозы с разбитым лицом в Instagram взбудоражило фанатов

Новости наших партнеров

"Лично мне смотреть это видео неприятно": Алексей Панин прокомментировал новый непристойный ролик

Опубликовано 05.06.17 13:09 "Лично мне смотреть это видео неприятно": Алексей Панин прокомментировал новый непристойный ролик

Актер Панин заверил, что сейчас живет совершенно другой жизнью.

Скандально известный российский актер Алексей Панин прокомментировал появившееся недавно в Сети видео, на котором он запечатлен в откровенном женском белье и за мастурбацией. По словам знаменитости, на тот момент он и его девушка находились в нетрезвом состоянии, но сейчас артист не употребляет алкоголь.

"Честно говоря, я уже немного устал и не думал, что все будут на ужшкммт полном серьёзе этим интересоваться. Меня больше волнует, как частное домашнее видео, которое мы снимали вместе с моей девушкой несколько лет назад, попало в Интернет. Это абсолютный стёб, мы дурачились. Да, в этот момент мы выпивали, поэтому лично мне смотреть это видео неприятно", - цитирует Панина Life.

По словам актера, он не хочет смотреть на себя в том состоянии, "которое сейчас от него далеко".

"Я живу совершенно другой жизнью. Я не пью! То, что оно появилось в социальных сетях, — это неприятно. Мы не можем объяснить, как это видео там оказалось, потому что мы сами уже давно про него забыли. Понимаете, сегодня Троица и мы с дочкой были в церкви. Я давно не пью и живу совершенно по-другому, поэтому я не хочу смотреть на это. Я не хожу по улице в женской одежде и не крашу губы. У меня дочка, я не знаю, кому эти люди хотят сделать хуже, мне или моей дочери? Мне побольнее сделать вряд ли получится. Если все такие борцы за нравственность, то зачем вы всё это расшатываете и опять поднимаете тему ребёнка? Ребёнок бы этого никогда не увидел. Хотя она и так не увидит, я сделаю всё, чтобы оградить её от этого", - подчеркнул он.

Как писал TopNews, шокирующее видео с Паниным было удалено с YouTube за непристойность.
Другие материалы по этой теме

YouTube удалил ролик с непристойной прогулкой Алексея Панина

"У кого-то тырнули припев": Алексей Воробьев уличил Бузову в плагиате (ВИДЕО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга