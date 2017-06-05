YouTube удалил видео с непристойной прогулкой Алексея Панина

Скандальный актер в откровенном женском наряде ходил по двору многоэтажного жилого дома и мастурбировал. Ютуб удалил видео как непристойное.

В Интернете опубликовали видео новой выходки скандально известного российского актера Алексея Панина. В кадре запечатлено, как артист ходит во дворе многоэтажного жилого дома в очень откровенном женском нижнем белье и мастурбирует.

Видеосервис YouTube, на который загрузили ролик с утверждением о том, что это происходило в Ульяновске, удалил кадры за непристойность.

Как писал TopNews, недавно Алексей Панин попал в черный список СБУ. Артисту запретили въезд на Украину, поскольку ужшкммт он побывал в Крыму.

Ранее в программе "Говорим и показываем" на телеканале НТВ был показан ролик, на котором человек, похожий на Панина, занимается сексом с собакой. Сам актер заявил, что на видео заснят его двойник.