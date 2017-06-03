"Таблетку что ли дать?": телеведущая NBC News Мегин Келли устроила "допрос" с пристрастием Путину на ПМЭФ (ВИДЕО)

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2017) журналистка американского телеканала NBC Мегин Келли буквально "достала" российского президента вопросами о вмешательстве России в американские выборы.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2017) модератор мероприятия - журналистка американского телеканала NBC Мегин Келли устроила настоящий допрос президента России Владимира Путина о возможном участии Кремля в американских выборах.

Путин сначала отвечал на вопросы Келли серьёзно, затем попытался отшучиваться, а под конец позволил себе злую иронию в отношении журналистки. В зале аплодировали репликам главы государства, словно интервью было настоящей битвой, в которой президент «победил».

Так, отвечая на ужшкммт вопрос о негативной реакции европейских лидеров на выход США из Парижского соглашения по климату, российский лидер заметил, что не относится к их числу: «по крайней мере, они так не считают».

После этого президент поинтересовался у журналистки NBC, читала ли она договор и сам же ответил: «Нет, я же вижу, что не читала».

Затем Келли рассказала Путину об однозначных выводах всех «17 агентств по разведке» США и независимых экспертов о том, что Россия всё-таки вмешивалась в ход выборов. На это президент ответил монологом Аркадия Райкина, отметив, что независимых экспертов не бывает.

"А вы читали эти отчёты?" - спросил Путин Келли.

"Я читала публичную, незасекреченную версию", - ответила журналистка.

"Публичную, общественную версию — то есть никакую. А кто шил костюм? Карманы хорошо пришиты? Хорошо. Пуговицы — хорошо? Хорошо. Есть претензии к пуговицам? Нет, пришито намертво. Но костюм носить невозможно. Такое бывает? Было у одного из наших сатириков, Аркадия Исааковича Райкина. И сейчас тоже — публичную версию. Я читал эти отчёты. Даже в этих отчётах нет ничего конкретного. Только предположения и выводы на основе предположений. Если что-то конкретно [появится] — тогда будет предмет обсуждения. В одной организации, в которой я раньше работал, говорили: адреса, явки, фамилии, давайте, где это всё?", - задал риторический вопрос президент России.

Следующий вопрос журналистка NBC посвятила обвинениям в «сознательной кампании дезинформации», которую якобы вела Россия.

"Эксперты говорят, что нельзя эти факторы выдумать. Сотни фактов против России: IP-адреса, отпечатки пальцев, коды. Всё это указывает на Россию и никакие другие доказательства не указывают на кого-то ещё, кроме РФ", - привела Келли доводы экспертов.

Подобные аргументы Путин назвал смехотворными, заметив, что при желании хакеры могли взломать домашний компьютер самой журналистки и осуществлять с него атаку.

"Какие отпечатки пальцев? Отпечатки копыт, рогов? Чьи это отпечатки? IP-адреса можно вообще придумать. Знаете, как много специалистов? Они сделают так, что [будто бы] с вашего домашнего адреса дети ваши послали. Так всё организуют, что это ваш младший ребёнок, девочка ваша трёхлетняя совершила эту атаку. Такие специалисты есть в сфере технологий, что они вам что угодно придумают, а потом кого угодно обвинят", - отметил Путин.

Глава государства сравнил обвинения в адрес России с антисемитизмом и проиллюстрировал их репликой некого «придурка», у которого «во всём евреи виноваты».

По занавес беседы с настойчивой журналисткой, которая напомнила, что о влиянии России на избирательный процесс говорил Дональд Трамп, Путин уже обращаясь к Келли взмолился «прекратите, вот пристала», впрочем, отметив профессиональнные качества телеведущей.

"Мы все должны брать пример с американских журналистов. Вот Меган демонстрирует высший пилотаж своей профессии. Я ей только что привёл пример, согласно которому никакой дезинформации не было, вне зависимости от того, кто вбросил информацию по поводу манипуляции внутри Демократической партии в ходе выборов. И фактом этого является уход руководителя со своего поста. Вот только что сказал. И опять, говорит, дезинформация. Какая дезинформация?", - в который раз спросил Путин Келли и добавил: "Заканчивайте давайте вот. И вам легче станет, и нам".

Вопросу Келли о «тайных» контактах российских дипломатов с американскими политиками Путин удивился и объяснил, что во встречах как раз и заключается работа послов.

Когда Путин вспомнил об увольнении советника президента Майкла Флинна из-за разговора с послом России Сергеем Кисляком, он предложил Келли принять «таблетку».

"Да ни о чём они там не говорили. Общие слова [...], ничего конкретного, просто ноль, зеро, вообще ничего. Удивительно просто. Это просто истерия какая-то. И никак не можете прекратить. Таблетку что ли дать? Есть таблетка у кого-нибудь? Дайте таблетку какую-нибудь", - пошутил Путин, обращаясь к гостям форума.

В конце интервью журналистка NBC предложила российскому президенту произнести последнее слово, в котором он вновь «уколол» телеведущую.

"Господин Додон сказал, что мир перестал быть однополярным. Нет, американка сидит, всеми командует, мне последнее слово даёт. Но в принципе такой однополярный мир, с таким качеством дискуссии, думаю, всех нас устраивает. Думаю, мы все поблагодарим нашу сегодняшнюю ведущую", - сказал президент.

Отметим, что после пленарного заседания Петербургского международного экономического форума канцлер Австрии Кристиан Керн признался, что еще больше стал уважать президента России Владимира Путина.

По словам Керна он удивился, когда узнал, что модератором дискуссии стала ведущая американского телеканала NBC Мегин Келли.

"Я не знал изначально о ведущей, но потом мне сказали, и я еще больше вас за это уважаю, потому что я бы, наверное, на такое не решился", — сказал австрийский канцлер в ходе встречи с Путиным сразу после пленарной сессии.

Как раннее сообщал Topnews, в ходе пленарного заседания ПМЭФ президент РФ Владимир Путин призвал "свалить" на Трампа плохую погоду и дал оценку риторике американскому лидеру.