Украинские СМИ показали роскошный автопарк сотрудников СБУ (ВИДЕО)

По слова журналистов, стоимость машин некоторых представителей ведомства не соответствует их доходам.

Журналисты украинской программы "Схемы" опубликовали собственное расследование, в котором рассказали про автопарк сотрудников СБУ. Сотрудники программы утверждают, что стоимость автомобилей сотрудников Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ не соответствует уровню их доходов.

"Среди автомобилей, которые постоянно можно видеть возле управления - Volkswagen Tоuareg стоимостью около $50 тыс", - заявляют журналисты.

Источники программы заявили, что водителем Volkswagen Tоuareg является Дмитрий Беззубенко - один из заместителей начальника ужшкммт управления.

По словам журналистов, СБУ засекретили декларации о доходах и имуществе всего своего состава, включая руководство.

В течение нескольких дней камера снимала, как каждое утро на парковку заезжает Lexus, а его водитель заходит в управление, причем мужчина попросил обращаться со всеми вопросами к пресс-центру.

Водителя другой машины - BMW стоимостью около $60 тысяч - съемочная группа несколько раз видела возле управления - рано утром, в полдень и вечером.

"В один из дней он в хорошем настроении в компании другого заносил в здание несколько пакетов с продуктами", - говорится в сообщении.

16 мая 2017 года мужчина на Acura ориентировочной стоимостью $25 тысяч припарковался и зашел в здание, а на следующий день он приехал сам и подвез коллег. Они немного подождали, поздоровались друг с другом и вошли в здание упраления.

По информации источников программы, эта машина зарегистрирована на представительницу Крыма Татьяну Крысько. Авто она купила в 2015 году и вписала в пользование 32-летнего Виталия Крысько.

"В российских СМИ есть упоминание о Романе Крысько, который зарегистрирован по тому же адресу, что и Виталий Григорьевич Крысько. И служит в СБУ", - сказано в расследовании журналистов.