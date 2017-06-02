Курс доллара на сегодня, 2 июня 2017: доллар упадет на следующей неделе - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 2 июня 2017: ЦБ РФ опустил курс доллара и поднял курс евро на сегодня, 2 июня 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 2 июня 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 2 июня 2017 составляет 56,53 руб., курс евро на сегодня - 63,53 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 2 июня 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 55,34 руб. при покупке и 58,46 руб. при продаже банком, курс евро на 2 июня 2017 равен 62,17 руб. и 65,67 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Аналитик Forex Optimum Иван Капустянский прогнозирует, что после того как 25 мая ужшкммт в Вене прошла встреча стран ОПЕК+ значимых событий, которые бы смогли задать тренд рублю, нет.

По его словам, сейчас на рынке остается только противостояние картеля ОПЕК+ и сланцевых компаний США, причем перевес, вероятно, пока на стороне картеля.

"Что касается краткосрочных перспектив рубля, то сегодня отечественная валюта будет руководствоваться одним важным фактором: 2 июня выйдут данные с рынка труда в США. Сейчас трудно переоценить значимость ожидаемой статистики. Фактически это один из важнейших показателей, на который ориентируется ФРС США в своей кредитно-денежной политике", - цитирует аналитика "Российская Газета".

Капустьянский отмечает, что валютная пара доллар-рубль до данных из США, судя по всему, продолжит консолидироваться в рамках узкого диапазона 56,90 - 56,20, а затем все будет зависеть от статистики.

"Однако, на наш взгляд, реакция на нее будет более значимой, если данные окажутся негативными. Тогда валютная пара имеет потенциал пробить нижнюю границу канала 56,20", - отмечает он, добавляя, что в перспективе недели пара доллар-рубль нацелится на отметку 55,90..