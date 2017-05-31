Суд обязал Навального удалить материалы расследования об Усманове

Однако активисты ФБК Навального отказались выполнять решение суда.

Люблинский районный суд Москвы удовлетворил иск Алишера Усманова к основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному о защите чести, достоинства и деловой репутации, пишет "Коммерсантъ".

Вчера, в первый день разбирательства, судья отказала ответчикам в приобщении к делу более двух десятков ходатайств, в том числе о вызове в суд председателя правительства Дмитрия Медведева и первого вице-премьера Игоря Шувалова. При этом ответчик сам отказался представить суду документы расследования, на основании которых ужшкммт он обвинил бизнесмена. В ходе заседания Алексей Навальный подчеркнул, что «ничего не будет удалено». Сегодня прошли прения сторон.

"Удовлетворить иск Усманова, признать оспариваемые сведения порочащими его честь и достоинство", - огласила решение судья Марина Васина. "Обязать Навального в течение 10 дней удалить видеоролики и публикации, размещенные на указанных адресах, и опубликовать опровержение на срок не менее 3 месяцев на этих адресах", - отметила судья.

Навальный заявил, что обжалует решение суда. "Мы считаем это решение незаконным и будем обжаловать его в апелляционной инстанции", - сказал блогер, подтвердив принципиальный отказ исполнять судебное решение об удалении оспариваемых публикаций, пишет ТАСС.

"То, что мы видели сегодня, нельзя назвать судебным процессом. Были отклонены все наши ходатайства - не были допрошены наши свидетели, не исследованы представленные нами документы", - отметил он.

В свою очередь представитель Усманова Генрих Падва по итогам заседания выразил удовлетворенность принятым решением. "Я очень рад, что удалось отстоять доброе имя человека. В суде подтвердилась наша позиция, заключающаяся в том, что не было оснований для публикации тех порочащих заявлений, которые были сделаны", - подчеркнул адвокат.

Алексей Навальный отказался удалять фильм-расследование о премьер-министре Дмитрии Медведеве «Он вам не Димон», об этом оппозиционер заявил в своем Twitter сразу после оглашения решения суда.

Суд обязал меня удалить расследование "Он вам не Димон". Да, конечно. Спешу и падаю. Это исключается полностью. — Alexey Navalny (@navalny) 31 мая 2017 г.

Активисты Фонда борьбы с коррупцией также отказались выполнять решение суда. Об этом Георгий Абдулов написал в своемTwitter.