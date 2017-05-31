Ураган в Москве 2017 грозит повториться: синоптики предупредили об усилении ветра до 24 м/с

Новый ураган в Москве угрожает жителям столицы: синоптики предупреждают москвичей о резкой смене погоды в ночь на четверг, 1 июня 2017.

Ураган в Москве 2017: на столицу вновь надвигается непогода

Синоптики вновь предупреждают жителей столичного региона о приближающейся непогоде. Как сообщил ТАСС директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, этой ночью в Москве и Московской области ожидается "очень сложная ситуация".

По его словам, холодный фронт будет приближаться к Московскому региону. Прогнозируется обострение фронтального раздела. Дождь, местами сильный, прогнозируются гроза и усиление ветра.

По его данным, ожидается ветер силой до 15-20 м/с, местами с порывами ужшкммт до 24 м/с. "В течение ближайшего часа будем проводить дополнительные специальные расчеты, вечером еще может появиться дополнительная информация", - сказал Вильфанд.

Специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец также рассказал Лайфу, какая погода ждёт москвичей в ближайшие дни, и заверил, что повторения урагана не ожидается.

"Сегодня нас ждёт новое испытание непогодой. В течение дня через столицу пройдёт тёплый атмосферный фронт атлантического циклона. Небо затянут облака. Во второй части дня начнётся дождь с грозами, так как над Москвой появятся мощные кучевые дождевые облака", — сказал Тишковец.

По словам специалиста, погода в ближайшие дни действительно будет ухудшаться, однако урагана, подобного тому, что унес жизни 15 человек, в столице не ожидается. Синоптик подчеркнул, что похолодание связано с прохождением холодного фронта.

Так, сегодня ночью будет сильный ветер, до 7–10 метров в секунду. А в ночь с пятницы на субботу в Москве и вовсе может выпасть небольшой снег.

"В ближайшие дни нас ждёт стремительное похолодание. Сначала за этим холодным фронтом к нам ринется полярный воздух, потом — арктический. Температура в ближайшие двое суток понизится. Завтра будет не выше 15 градусов и дождь. А в пятницу ожидается 8–13 градусов выше нуля. Но самые холодные сутки нас ждут в субботу. Ночью температура может понизиться до нуля градусов. Днём будет максимум плюс десять. Также в ночь на субботу есть вероятность выпадения осадков в виде снега", — заключил синоптик.

Ураган в Москве 29 мая 2017: 15 погибших

В Москве и области 29 мая в результате шквалистого ветра погибли 15 человек. По данным московской мэрии, шквал повалил 14 тыс. деревьев. Повреждения получили 2 тыс. машин, крыши 243 домов. Мэр столицы Сергей Собянин поручил коммунальщикам в течение двух суток ликвидировать последствия разгула стихии.