ФОТО ведущей CNN с "отрубленной" головой Трампа вызвало скандал в США

Снимок телеведущей вызвал бурную реакцию в соцсетях.

Представители американских спецслужб заявили, что проверят снимок, на котором телеведущая канала CNN Кэти Гриффин позирует с муляжом отрезанной головы президента США.

Актриса приняла участие в съёмке у Тайлера Шилдса, после которой пошутила, что отныне ей вместе с фотографом придется уехать в Мексику, ведь, по ее словам, за такую выходку их могут посадить в тюрьму.

Снимок Гриффин с "отрубленной" головой Трампа приобрел вирусную популярность и стал одной из ужшкммт главных тем дня в соцсетях. В основном пользователи выражали свое негодование, отмечая, что актриса "перешла черту".

На скандальную фотографию отреагировали многие общественно-политические деятели. К примеру, сын президента США Дональд Трамп-младший назвал акцию "отвратительной, но не удивительной".

Disgusting but not surprising. This is the left today. They consider this acceptable. Imagine a conservative did this to Obama as POTUS? https://t.co/QdghcbIjS7 — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 30 мая 2017 г.

"Отвратительно, но не удивительно. Это происходит сегодня. Они считают это приемлемым. Представьте, что консерваторы сделали бы это с Обамой, будь он президентом?"

Дочь соперника Трампа по президентской гонке Хиллари Клинтон Челси также оставила негативный комментарий.

This is vile and wrong. It is never funny to joke about killing a president. https://t.co/zIiuKoMyFw — Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) 30 мая 2017 г.

"Это мерзко и неправильно. Шутка об убийстве президента никогда не бывает смешной"

Спустя некоторое время в Twitter Секретной службы США появилось сообщение о начале проверки публикации.

Threats made against @SecretService protectees receive the highest priority of all of our investigations. #ProtectionNeverRests — U.S. Secret Service (@SecretService) 30 мая 2017 г.

"Угрозы в адрес лиц, находящихся под защитой Секретной службы, получают наивысший приоритет среди всех наших расследований"

On it! @SecretService has a robust protective intelligence division that monitors open source reporting & social media to evaluate threats — U.S. Secret Service (@SecretService) 30 мая 2017 г.

"Принято в разработку! У Секретной службы есть надёжное защитное подразделение, которое мониторит открытые источники и социальные сети, оценивая угрозы"

Спустя Через три часа Гриффин удалила провокационный снимок и записала короткое видео, в котором она назвала свой поступок "большой ошибкой". По словам ведущей, она осознала, как это оскорбило людей.

"Я зашла слишком далеко. Я пересекла черту. Я сделала ошибку и я не права", - отметила она.

I am sorry. I went too far. I was wrong. pic.twitter.com/LBKvqf9xFB — Kathy Griffin (@kathygriffin) 30 мая 2017 г.

Свой комментарий по поводу ситуации выпустил и телеканал, на котором Гриффин ведёт новогоднее шоу. В своем заявлении CNN сообщил, что рад извинениям ведущей.

"Мы оцениваем перспективы дальнейшего участия ведущей в новогодней ночи и пока не приняли никаких решений по этому вопросу", - заявили представители канала.

В свою очередь, торговая марка Squatty Potty, лицом рекламной кампании которой является Гриффин, объявила, что приостановит сотрудничество со звездой.