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ФОТО ведущей CNN с "отрубленной" головой Трампа вызвало скандал в США

Опубликовано 31.05.17 09:15 ФОТО ведущей CNN с "отрубленной" головой Трампа вызвало скандал в США

Снимок телеведущей вызвал бурную реакцию в соцсетях.

Представители американских спецслужб заявили, что проверят снимок,  на котором телеведущая канала CNN Кэти Гриффин позирует с муляжом отрезанной головы президента США. 

Актриса приняла участие в съёмке у Тайлера Шилдса, после которой пошутила, что отныне ей вместе с фотографом придется уехать в Мексику, ведь, по ее словам, за такую выходку их могут посадить в тюрьму.

Снимок Гриффин с "отрубленной" головой Трампа приобрел вирусную популярность и стал одной из ужшкммт главных тем дня в соцсетях. В основном пользователи выражали свое негодование, отмечая, что актриса "перешла черту".

На скандальную фотографию отреагировали многие общественно-политические деятели. К примеру, сын президента США Дональд Трамп-младший назвал акцию "отвратительной, но не удивительной".

"Отвратительно, но не удивительно. Это происходит сегодня. Они считают это приемлемым. Представьте, что консерваторы сделали бы это с Обамой, будь он президентом?"

Дочь соперника Трампа по президентской гонке Хиллари Клинтон Челси также оставила негативный комментарий.

"Это мерзко и неправильно. Шутка об убийстве президента никогда не бывает смешной"

Спустя некоторое время в Twitter Секретной службы США появилось сообщение о начале проверки публикации.

"Угрозы в адрес лиц, находящихся под защитой Секретной службы, получают наивысший приоритет среди всех наших расследований"

"Принято в разработку! У Секретной службы есть надёжное защитное подразделение, которое мониторит открытые источники и социальные сети, оценивая угрозы"

Спустя Через три часа Гриффин удалила провокационный снимок и записала короткое видео, в котором она назвала свой поступок "большой ошибкой". По словам ведущей, она осознала, как это оскорбило людей.

"Я зашла слишком далеко. Я пересекла черту. Я сделала ошибку и я не права", - отметила она.

Свой комментарий по поводу ситуации выпустил и телеканал, на котором Гриффин ведёт новогоднее шоу. В своем заявлении CNN сообщил, что рад извинениям ведущей.

"Мы оцениваем перспективы дальнейшего участия ведущей в новогодней ночи и пока не приняли никаких решений по этому вопросу", - заявили представители канала.

В свою очередь, торговая марка Squatty Potty, лицом рекламной кампании которой является Гриффин, объявила, что приостановит сотрудничество со звездой.
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