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Курс доллара на сегодня, 31 мая 2017: над рублем нависла угроза carry trade провала - прогноз экспертов

Опубликовано 31.05.17 07:07 Курс доллара на сегодня, 31 мая 2017: над рублем нависла угроза carry trade провала - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 31 мая 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 31 мая 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 31 мая 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 31 мая 2017 составляет 56,51 руб., курс евро на сегодня - 62,94 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 31 мая 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 55,19 руб. при покупке и 58,31 руб. при продаже банком, курс евро на 31 мая 2017 равен 61,75 руб. и 65,25 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

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 По мнению аналитиков Bank of America Merrill Lynch, глобальная волна carry trade уже близка ужшкммт к завершению, и это, в свою очередь, угрожает валютам развивающихся стран, и в первую очередь рублю. Эксперты не сомневаются, что подобная ситуация уже повторялась не раз, и все признаки говорят о близости очередного "судного дня" для валют, которые хедж-фонды использовали как цель в рамках стратегии carry trade.

"История сarry trade печальна известна тем, что как только инвесторы отказываются брать на себя дополнительный риск, они массового закрывают позиции. Настроения инвесторов приближаются к тем уровням, за которыми, судя по опыту прошлых лет, часто следовала коррекция", - цитирует RNS отчет банка.

Специалисты BofA используют индекс Emerging Market Carry-Sentiment, являющийся отражением степени оптимизма инвесторов и основывающийся на притоке средств в инструменты с фиксированной доходностью и валюты. Сейчас, по словам экспертов, этот индекс показывает, что настроения кэрри-трейдеров приближают к критическому уровню, после достижение которого коррекция может наступить в течение четырех недель.

"Снижение инфляции на высокодоходных рынках даже в условиях, когда номинальная ставка снижается в течение последних шести месяцев, позволяет доходности операций carry trade находиться на уровнях, близких к максимальным", - отмечается в обзоре банка.

При этом аналитики Goldman Sachs считают, что есть "ограниченный потенциал" для дальнейшего укрепления российской валюты, даже несмотря на то, что власти всячески пытаются препятствовать этому процессу.
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