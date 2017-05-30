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СБУ назвали причины обысков в офисе "Яндекса"

Опубликовано 29.05.17 22:46 СБУ назвали причины обысков в офисе "Яндекса"

Об обысках в украинских офисах «Яндекса» стало известно утром 29 мая.

Служба безопасности Украины (СБУ) назвала причиной обысков в офисах дочернего подразделения «Яндекса» в Киеве и Одессе передачу компаниями данных об украинских пользователях российским спецслужбам. Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Правоохранители установили, что менеджмент компании незаконно собирал, копил и передавал в Россию персональные данные украинских граждан. В частности, личные данные, род занятий, образ жизни, места жительства, работы, досуга, источники и размеры доходов, номера телефонов, электронные адреса и аккаунты в социальных сетях", — говорится ужшкммт в заявлении.

Более того в ведомстве уверены, что «информация передавалась специальным службам РФ для планирования, организации и проведения разведывательных, диверсионных, информационно-подрывных операций» на территории Украины, чтобы нанести ущерб суверенитету страны.

Об обысках в украинских офисах «Яндекса» стало известно утром 29 мая. В пресс-службе «Яндекса» заявляли, что готовы предоставить украинским спецслужбам необходимую информацию.

Отмечается, что во время обысков сотрудники СБУ нашли серверное оборудование и документацию. Все это будет направлено на экспертизу. Специалисты проанализируют перенаправление трафика украинских пользователей на серверы России и «координацию противоправной деятельности с территории Российской Федерации».

По этому делу идет досудебное расследование по статье 111 УК Украины («Государственная измена»).
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