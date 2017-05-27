"Пусть говорят" обвинили в том, что историю с Шурыгиной выдумали сценаристы

Как утверждает блогер Милена Чижова, история девушки в таком виде, в каком ее подал "Первый канал", является выдумкой.

Российский видеоблогер Милена Чижова рассказала в своем новом ролике о том, что история Дианы Шурыгиной является выдумкой. По словам звезды Интернета, Андрей Малахов с редакторами "Пусть говорят" срежиссировали все происходившее в студии. Публикация блогера с миллионом подписчиков собрала около 280 просмотров за несколько дней.

"Оказывается, Ш. никто не насиловал. Она обычная девочка. Меня она никак не прельщает, но тем не менее это выдуманная фигня. "Пусть говорят" это шоу, чтобы ужшкммт люди просто посмотрели. И ничего более. Там все прописано. У каждого своя роль", - заявила Милена Чижова.

Слова Чижовой подтверждает ее подруга Наташа Трейя, участвовавшая в свое время в "Пусть говорят". Девушка заявила, что в студии ток-шоу все происходит по сценарию, и редакторы указывают героям, что им нужно делать.

Между тем, Dni.ru связались с общественным деятелем Павлом Пятницким, который не раз приходил на программы с участием Дианы Шурыгиной, и попросили прокомментировать заявление Чижовой.

"Есть уголовное дело. Семенов сидит в колонии. Какой же это вымысел? Я много лет хожу на программу "Путь говорят" и могу сказать со стопроцентной уверенностью, что все эти истории имеют место быть", – цитирует издание общественного деятеля.

По словам Пятницкого, Шурыгина не вымысел, а Сергей Семенов действительно сидит в колонии.

"Те, кто распространяет подобные сведения в интернете, просто выражают свое предположение и хотят выдать его за истину. А я вам говорю, что истиной они не являются", - заявил он.

Сама героиня скандальных выпусков "Пусть говорят" Диана Шурыгина и ведущий проекта Андрей Малахов никак не прокомментировали обвинения в свой адрес.

Как писал TopNews, скандал вокруг имени Дианы Шурыгиной разгорелся после истории с изнасилованием девушки из Ульяновска: 21-летний Сергей Семенов получил 8 лет лишения свободы за надругательство над Дианой, которой на тот момент было 16 лет. Позднее срок снизили до трех лет.. При этом Диана Шурыгина стала настоящей звездой в нашей стране, хотя многие пользователи Сети сомневаются в виновности Семенова и искренности жертвы изнасилования