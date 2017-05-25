 
TOP 10

1 Ученые обнаружили реальный Ноев Ковчег - ему 4800 лет (ФОТО)

2 В Сети появилось ВИДЕО как Путин приложился к мощам Николая Чудотворца

3 СМИ: в доме манчестерского террориста обнаружена мастерская по изготовлению взрывных устройств (ФОТО)

4 СМИ: Украина с 1 июля полностью запретит поезда в Россию

5 В Красноярском крае застрелили главреда антикоррупционной газеты

6 СМИ: в убийстве 12-летней Арины Данькиной подозревают ее родственника (ФОТО)

7 Ученые назвали главную опасность недосыпания

8 Эксперты: до конца мая рубль определится с курсом на лето

9 "Манчестер Юнайтед" впервые в истории выиграл Лигу Европы (ВИДЕО)

10 «Да дураки»: Путин прокомментировал обыски у режиссера Серебренникова

Новости наших партнеров

СМИ: в доме манчестерского террориста обнаружена мастерская по изготовлению взрывных устройств (ФОТО)

Опубликовано 25.05.17 08:44 СМИ: в доме манчестерского террориста обнаружена мастерская по изготовлению взрывных устройств (ФОТО)

Также правоохранители задержали еще одного подозреваемого в причастности к теракту.

Британские правоохранители обнаружили в доме 22-летнего подозреваемого в исполнении теракта в Манчестере Салмана Абеди целую мастерскую по изготовлению взрывных устройств. Как сообщает ABC News со ссылкой на осведомленные источники, у Абеди было найдено достаточное количество взрывчатки, чтобы изготовить еще несколько бомб.

Ранее сообщалось, что взрыватель и батарейка бомбы, приведенной в действие на стадионе в Манчестере и убившей 22 человека, были нетипичными. Также The New York Times опубликовало снимок разорванного голубого рюкзака ужшкммт фирмы Karrimor, в котором Абеди, вероятно, пронес взрывное устройство.

Фото: The New York Times 

Также полиция арестовала еще одного подозреваемого в причастности к теракту в Манчестере. По информации Reuters, арест произошел во время обысков в городе Нанитоне, графство Уорикшир.

Ранее на севере Манчестера арестовали женщину, гражданство которой не уточнялось. Позже выяснилось, что правоохранители освободили задержанную без предъявления обвинений. Таким образом, к настоящему времени под стражей остаются шесть подозреваемых. Пятый подозреваемый был задержан в английском городе Уиган.

В свою очередь, западные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы Ливии ранее отмечали, что в этой стране задержали брата и отца предполагаемого исполнителя теракта в Манчестере. Сообщалось и о задержании в Великобритании еще одного брата смертника - Исмаила Абеди.

Как писал TopNews, взрыв в Манчестере прогремел вечером в понедельник на стадионе Manchester Arena после концерта американской поп-певицы Арианы Гранде. Жертвами атаки стали 22 человека, в том числе дети, еще 59 человек получили ранения.
Другие материалы по этой теме

Названо имя смертника, устроившего взрыв на стадионе в Манчестере

В Манчестере арестовали первого подозреваемого в причастности к теракту

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга