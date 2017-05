СМИ: в доме манчестерского террориста обнаружена мастерская по изготовлению взрывных устройств (ФОТО) Также правоохранители задержали еще одного подозреваемого в причастности к теракту. Британские правоохранители обнаружили в доме 22-летнего подозреваемого в исполнении теракта в Манчестере Салмана Абеди целую мастерскую по изготовлению взрывных устройств. Как сообщает ABC News со ссылкой на осведомленные источники, у Абеди было найдено достаточное количество взрывчатки, чтобы изготовить еще несколько бомб. Ранее сообщалось, что взрыватель и батарейка бомбы, приведенной в действие на стадионе в Манчестере и убившей 22 человека, были нетипичными. Также The New York Times опубликовало снимок разорванного голубого рюкзака ужшкммт фирмы Karrimor, в котором Абеди, вероятно, пронес взрывное устройство. Фото: The New York Times Также полиция арестовала еще одного подозреваемого в причастности к теракту в Манчестере. По информации Reuters, арест произошел во время обысков в городе Нанитоне, графство Уорикшир. Ранее на севере Манчестера арестовали женщину, гражданство которой не уточнялось. Позже выяснилось, что правоохранители освободили задержанную без предъявления обвинений. Таким образом, к настоящему времени под стражей остаются шесть подозреваемых. Пятый подозреваемый был задержан в английском городе Уиган. В свою очередь, западные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы Ливии ранее отмечали, что в этой стране задержали брата и отца предполагаемого исполнителя теракта в Манчестере. Сообщалось и о задержании в Великобритании еще одного брата смертника - Исмаила Абеди. Как писал TopNews, взрыв в Манчестере прогремел вечером в понедельник на стадионе Manchester Arena после концерта американской поп-певицы Арианы Гранде. Жертвами атаки стали 22 человека, в том числе дети, еще 59 человек получили ранения. Твитнуть Другие материалы по этой теме Названо имя смертника, устроившего взрыв на стадионе в Манчестере В Манчестере арестовали первого подозреваемого в причастности к теракту Новости наших партнеров