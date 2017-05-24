Теракт в Манчестере 2017: опубликовано ФОТО смертника, совершившего взрыв на стадионе

По информации СМИ, террорист Салман Абеди мог проходить подготовку в Ливии.

Западные СМИ опубликовали фото 22-летнего Салмана Абеди, устроившего теракт на стадионе в Манчестере вечером 22 мая.

ФОТО: DailyNews

"Я могу подтвердить, что мужчина, подозреваемый в совершении зверств прошлым вечером - это 22-летний Салман Абеди", - заявил ранее глава полиции графства большой Манчестер Иэн Хопкинс.

В свою очередь, The Times пишет о том, что подозреваемый в совершении теракта в Манчестере несколько дней назад вернулся из Ливии, где мог проходить подготовку в лагере боевиков.

"Мужчина, который подозревается в причастности к гибели 22 человек на концерте в Манчестере, недавно вернулся из Ливии", — сказано в сообщении издания.

Собеседник ужшкммт журналистов рассказал, что Абеди отправлялся в Ливию "три недели назад, а вернулся несколько дней назад".

В настоящее время британские спецслужбы пытаются выяснить, мог ли Абеди проходить подготовку в ливийском лагере запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", взявшей в итоге на себя ответственность за взрыв в Манчестере.

Как писал TopNews, 22 мая 2017 года на стадионе в Манчестере сразу после выступления американской певицы Арианы Гранде прогремел взрыв. Исполнителем теракта оказался смертник. Жертвами атаки стали 22 человека, еще от 59 до 120 человек получили ранения различной степени тяжести.