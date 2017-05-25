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Курс доллара на сегодня, 25 мая 2017: до конца мая рубль определится с курсом на лето - прогноз экспертов

Опубликовано 25.05.17 08:18 Курс доллара на сегодня, 25 мая 2017: до конца мая рубль определится с курсом на лето - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 25 мая 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 25 мая 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 25 мая 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 25 мая 2017 составляет 56,27 руб., курс евро на сегодня равен 62,92 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 25 мая 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 54,79 руб. при покупке и 57,91 руб. при продаже банком, курс евро на 25 мая 2017 равен 61,30 руб. и 64,80 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев рассказал, что ужшкммт курс рубля сегодня, 25 мая 2017, удет отыгрывать решение ОПЕК+ по поводу возможного продления сокращения о добыче нефти. При отсутствии других форс-мажорных факторов, нацвалюта, скорее всего, укрепится и к доллару, и к евро.

"Цены на нефть с точки зрения влияния на курс рубля и сегодняшнего ОПЕК+ все-таки уже отыграны рынком. И никакого существенного влияния их на курс, даже если будет принято решение о сокращении добычи, не будет", - цитирует аналитика "Российская Газета".

По его словам, в случае отсутствия договоренности рубль упадет, хотя это не означает, что нацвалюта будет серьезно слабеть все лето, а если участникам встречи удастся договориться, то рубль укрепится, скорее всего, символически.

"Но в целом, предполагаю, что серьезного укрепления рубля до конца мая вряд ли стоит ждать", - добавил эксперт.
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