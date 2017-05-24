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Усманов ответил Навальному в новом ВИДЕО: "Тьфу на тебя еще раз, Алексей Полиграфович Навальный"

Опубликовано 24.05.17 10:36 Усманов ответил Навальному в новом ВИДЕО: "Тьфу на тебя еще раз, Алексей Полиграфович Навальный"

В новом обращении миллиардер сравнил оппозиционера с героем книги Булгакова "Собачье сердце" - Шариковым.

Известный российский миллиардер Алишер Усманов записал новое видеообращение к Алексею Навальному. В своем послании он сравнил оппонента с героем книги Михаила Булгакова "Собачье сердце" - Шариковым

В видеообращении под названием "Алишер Усманов против Алексея Навального 2", опубликованном в соцсетях, бизнесмен поблагодарил всех, кто посмотрел его первое видео и высказал свои мнения, в том числе и «очень нелестные».

"Что касается ответа Навального я ждал извинений, а не дебатов. А вместо этого услышал ложь, пиар очередные ужшкммт заявления вроде вы украли у нас руду, где первый миллион", — заявил Усманов, напомнив о герое "с разрухой в голове" из книги Михаила Булгакова "Собачье сердце" — Полиграфа Шарикова, мечтавшего все отнять и поделить.

"Вот ты, Алексей Полиграфович, становишься достойным продолжателем. Но если Шариков просто глупый человек и необразованный по книге, то ты идешь далеко Ты не просто демагог, но еще и высокохудожественный врун", — подчеркнул миллиардер.

"Показали документы — говоришь, что тебе угрожают. Поймали твои же читатели с придуманной статье за изнасилование — прячешься за книгу посла Великобритании. Потом узнаем, что нет в этой книге ничего такого", — сказал бизнесмен.

"Врал ты, персонально и извиниться надо тебе. Какие дебаты? Это все равно, что делать дебаты между правдой и ложью. У нас дебаты будут в суде, Алексей Полиграфович Навальный. Тьфу на тебя еще раз", — подытожил свою речь Усманов.

Усманов ответил Навальному в новом ВИДЕО

18 мая TopNews писал о том, что Алишер Усманов записал первое обращение к Навальному. В своем послании миллиардер опроверг обвинения оппозиционера в том, что он подарил дом и землю Фонду поддержки социально значимых государственных проектов. 
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