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Курс доллара на сегодня, 24 мая 2017: аналитики Deutsche Bank прогнозируют ослабление рубля к концу года

Опубликовано 24.05.17 07:02 Курс доллара на сегодня, 24 мая 2017: аналитики Deutsche Bank прогнозируют ослабление рубля к концу года

Курс валют на сегодня, 24 мая 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 24 мая 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 24 мая 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 24 мая 2017 составляет 56,55 руб., курс евро на сегодня - 63,61 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 24 мая 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 55,34 руб. при покупке и 58,46 руб. при продаже банком, курс евро на 24 мая 2017 равен 61,94 руб. и 65,44 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

По мнению аналитиков Deutsche Bank, к концу 2017 года курс ужшкммт рубля ждет умеренное ослабление -  до 59,5 руб. за доллар. Эксперты уверены, что сейчас укрепление российской валюты достигло своего пика. При этом специалисты указывают на озабоченность некоторых правительственных чиновников слишком крепким рублем.

"Более мягкая политика ЦБ и стабильная инфляция могут снизить реальные процентные ставки", — сказано в оказавшемся в распоряжении РБК обзоре аналитиков.

По их словам, ослабление рубля является позитивным фактором для энергетического сектора, имеющего капитальные и операционные расходы в рублях.

Как указали аналитики Deutsche Bank, покупки иностранной валюты Министерством финансов должны повлиять на курс рубля по мере их накопления в течение года. Российское ведомство стало проводить операции по покупке валюты в феврале, а регулятор говорил о планах проведения валютных интервенций для увеличения международных резервов до $500 млрд в будущем.

"В этих условиях, когда мы говорим про плавающий курс рубля, разница между прогнозом Deutsche Bank (59,5 руб. за доллар) и прогнозом Максима Орешкина (около 63 руб. за доллар) совершенно незначительная, это разумный интервал", — отметил профессор финансов РЭШ Олег Шибанов.

Также эксперты Deutsche Bank указали на нефтяные цены, которые являются основным риском для озвученного в обзоре прогноза.

"Если нефтяные котировки останутся на нынешних уровнях, 59,5 руб. за доллар вполне разумная оценка", — добавил Шибанов.
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