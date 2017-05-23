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На YouTube опубликовано ВИДЕО, как футболист сборной Англии забил автогол с центра поля

Опубликовано 23.05.17 17:45 На YouTube опубликовано ВИДЕО, как футболист сборной Англии забил автогол с центра поля

Автором запечатленного на Ютуб ВИДЕО гола в свои ворота стал защитник молодежной сборной Англии Фикайо Томори.

Защитник молодежной сборной Англии забил курьезный гол в свои ворота во время матча с командой Гвинеи в рамках группового этапа Чемпионата мира.

Инцидент произошел на 59-й минуте поединка при счете 1:0 в пользу англичан. В этот момент защитник Фикайо Томори отдал сильную передачу с центра поля вратарю, однако голкипер не ожидал такого паса и просто не успел среагировать. 

YouTube ВИДЕО: защитник ужшкммт молодежной сборной Англии забил досадный автогол с центра поля

В итоге поединок закончился со счетом 1:1. Автором первого гола на 53-й минуте матча стал Льюис Кук на 53-й минуте встречи. После двух туров англичане заработали 4 очка, у сборной Гвинеи – 1 очко.

Чемпионат мира по футболу среди молодежных сборных проходит в Южной Корее с 20 мая по 11 июня 2017 года. Молодежная сборная России не участвует в турнире.
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