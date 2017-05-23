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Мощи Николая Чудотворца в Москве 2017: ребро святителя вызвало ажиотаж в столице (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 23.05.17 10:25 Мощи Николая Чудотворца в Москве 2017: ребро святителя вызвало ажиотаж в столице (ФОТО, ВИДЕО)

Николай Чудотворец, мощи в мае 2017 в Москве: другим мощам святого можно поклониться в храмах столицы без очередей.

Накануне в московском храме Христа Спасителя открыли допуск паломникам к мощам Николая Чудотворца, доставленным сюда в специальном ковчеге из итальянского города Бари.

По словам Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, десятки тысяч верующих встроились в гигантскую очередь к ребру святителя.

По информации ТАСС, только за первые четыре часа с 13:00 до 17:00 мск 22 мая мощам поклонились более 10 тысяч человек, а точное количество верующих, посещающих храм, можно подсчитать после прохода их через ужшкммт рамки металлоискателей, установленных при входе в церковь.

Доступ людей в храм Христа Спасителя накануне открылся на час раньше запланированного - в 13:00 мск и будет открыт до 21:00.

Мощи Николая Чудотворца в Москве 2017: очередь к мощам святителя. ВИДЕО

Мощи Николая Чудотворца в Москве 2017: где будут находиться

Примечательно, что мощи Николая Чудотворца постоянно хранятся в ряде храмов и монастырей Москвы и ближайшего Подмосковья. Поклониться им там можно  без всяких очередей.

Так, частички мощей Николая Чудотворца имеются в Свято-Даниловском и Николо-Угрешском монастырях, храме Святителя Николая в Котельниках, храме Спаса Нерукотворного в Сетуни и храме Богоявления Господня в Химках.

По информации сайта "Открытой России", частицам мощей святого можно поклониться в храме Святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее, храме Всех Святых на Кулишках, храме Архангела Михаила в Тропарево и храме Святителя Николая на Трех Горках.

Кроме того, небольшая частица мощей Николая Чудотворца в России есть в Александро-Невском Ново-Тихвинском женском монастыре в Екатеринбурге.

Скорее всего, наплыв верующих в храм Христа Спасителя вызван тем, что в Россию впервые привезли извлеченное из раки в Бари девятое ребро святителя, которое находится прямо возле сердца, а в христианской традиции сердце рассматривается как место сосредоточения веры.
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