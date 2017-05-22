Мощи Николая Чудотворца в Москве 2017 собрали 1,5-километровую очередь к храму Христа Спасителя (ВИДЕО)

22 мая очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве растянулась на полтора километра. В центре столицы ограничили движение для прохода верующих в храм Христа Спасителя.

После прибытия в Москву мощей святителя Николая Чудотворца к храму Христа Спасителя растянулась огромная очередь в несколько километров, которая продолжает расти, сообщает Лайф.

&lt;br /&gt;

В два часа дня по московскому времени двери церкви откроются для всех прихожан, которые хотят прикоснуться к святыне. Очередь начала формироваться ещё с ночи. Мощи Николая Чудотворца будут находиться в Москве до 12 июля.

С раннего утра вокруг Храма Христа Спасителя собралось несколько тысяч человек, а ужшкммт очередь растянулась на полтора километра, от Крымского моста по Пречистенской набережной к храму Христа Спасителя, уточняет "РГ".

Несмотря на долгое ожидание, настроение у верующих приподнятое, и усталости, по их признанию, пока никто не чувствует. Главное для них прикоснуться к святыне, которая накануне была доставлена в столицу из итальянского города Бари.

&lt;br /&gt;

Мощи Николая Чудотворца в Москве 2017: где будут находиться?

Поклониться мощам Святителя Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя можно будет ежедневно, начиная с 22 мая и до 12 июля. 22 мая доступ будет открыт с 14.00 до 21.00, в остальные дни - с 8.00 до 21.00. По словам организаторов, доступ к мощам будет осуществляться только в порядке общей очереди, без специальных пропусков и возможности подъезда на автотранспорте. Единственное исключение будет сделано для паломников с нарушениями опорно-двигательного аппарата и грудничковыми детьми.

Движение для автомобилистов перекрыли в центре Москвы вблизи храма Христа Спасителя для того, чтобы верующие смогли поклониться мощам Николая Чудотворца, которые доставили в столицу, сообщили РИА Новости в информационном центре транспортного комплекса Москвы

"В связи с организацией доступа граждан к православной святыне — частице мощей святителя Николая Мирликийского — с 22 мая по 13 июля движение транспорта ограничено по одной полосе на Пречистенской набережной со стороны храма Христа Спасителя от Крымского моста до улицы Ленивка и на Соймоновском проезде", — сообщили в информационном центре агентству.

Для удобства верующих очередь будет формироваться от Крымского моста. Пройти туда можно от станций метро "Парк Культуры" Кольцевой и Сокольнической линий. Проход к храму от метро "Кропоткинская" будет закрыт. Организаторы будут следить за потоком людей и в случае необходимости продлят очередь до станций метро "Фрунзенская" или "Воробьевы горы". Следить за очередью можно в режиме онлайн на официальном сайте принесения мощей и в соответствующих группах в социальных сетях.

12 июля ковчег с мощами перевезут в Санкт-Петербург. Христианская святыня прибыла в Россию благодаря договорённости между папой римским Франциском и Патриархом Московским и всея Руси Кириллом на встрече в Гаване.