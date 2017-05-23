Курс доллара на сегодня, 23 мая 2017: рубль все равно упадет - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 23 мая 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 23 мая 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 23 мая 2017, ЦБ РФ

Официальный курс доллара на 23 мая 2017 составляет 56,49 руб., курс евро на сегодня равен 63,17 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 23 мая 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня составляет 55,34 руб. при покупке и 58,46 руб. при продаже банком, курс евро на 23 мая 2017 равен 61,94 руб. и 65,44 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева констатирует, что рубль перестал реагировать ужшкммт на нефть линейно: накануне Brent резко рванула в район 54,50 долл./барр., достигнув максимума с 19 апреля, но российская валюта смогла обновить лишь 3-дневвный минимум.

"Все внимание инвесторов приковано к запланированному на текущей неделе заседанию ОПЕК. И встреча нефтедобытчиков уже окружена массой слухов. В понедельник состоялась встреча Саудовской Аравии и Ирака, и, по слухам, преследовалась цель убедить продлить соглашение о сокращении добычи на 9 месяцев, а не на 62, - констатирует она.

По словам эксперта, в случае успеха у появится еще один аргумент в пользу роста с ближайшей целью на отметке 55,10 долл./барр.

"В таких условиях USD/RUB может сделать попытку уйти к 56,00. Правда, мы не ждем, что там рубль задержится надолго, поэтому эта область может стать привлекательной для покупки пары с целью на 57,00", - добавила Афанасьева.