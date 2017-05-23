Курс доллара на сегодня, 23 мая 2017: давление на рубль начнется через две недели - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 23 мая 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 23 мая 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 23 мая 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 23 мая 2017 составляет 56,49 руб., курс евро на сегодня равен 63,17 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 23 мая 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 55,34 руб. при покупке и 58,46 руб. при продаже банком, курс евро на 23 мая 2017 составляет 61,94 руб. и 65,44 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Глава аналитического департамента УК "БК "Сбережения" Сергей Суверов отмечает, что сегодня ужшкммт курс рубля будет следовать в кильватере нефтяных настроений на волне оптимизма в преддверии венской встречи формата "ОПЕК плюс".

По мнению эксперта, базовые ожидания участников состоят в том, что сделка будет заключена, и участников рынка ожидают только позитивные сюрпризы, например, увеличение числа стран, присоединившихся к соглашению о сокращении добычи или увеличение объема сокращения добычи. Как результат, нефть может протестировать 55 долларов за баррель, а рубль укрепиться до 56 за доллар.

"Впрочем, сделка ОПЕК это последний драйвер в пользу укрепления национальной валюты, после этого никаких других положительных новостей для рубля не ожидается. При этом фокус по нефти уже сместился в сторону запасов, а они остаются достаточно высокими, что оказывает давящее влияние на цену и начнет оказывать сразу после встречи", - приводит слова аналитика "Российская Газета".

В итоге, по его мнению, в июне-июле начнется давление и как результат - откат национальной валюты вплоть до значений ближе к 59-60 рублям за доллар.

"Может добавиться и тот факт, что привлекательность рублевых облигаций стала для иностранцев меньше, соответственно спекулятивный капитал начнет выбирать другие валюты, ЦБ летом может снизить ставку, а ФРС, наоборот, ее поднять", - отметил Суверов.