Гороскоп на сегодня, 23 мая 2017, для всех знаков Зодиака

Что приготовили звезды 23 мая 2017 - читайте в материале TopNews

Гороскоп на сегодня, Овен

У Овнов в этот день разъезды, переписка, обмен мнениями будут идти гладко в первой половине суток. В этот период стоит поддержать приятное общение, сделать комплимент человеку, который вам нравится, закрепить полезное знакомство выгодной договоренностью. Вечером у представителей этого знака усилится потребность в более тесном контакте с близкими людьми. Перед сном не исключено эмоциональное перевозбуждение, вызванное ужшкммт неожиданными событиями в доме.

Гороскоп на сегодня, Телец

Сегодня в жизни Тельцов большую роль сыграет поток информации, но восприятие получаемых сведений в начале и в конце дня может оказаться разным. В первой половине суток преобладающим будет логическое, беспристрастное, хорошо аргументированное мышление, а вечером отношение представителей этого знака к новостям может оказаться неоднозначным из-за обостренной эмоциональности, глубоко личных переживаний и воспоминаний.

Гороскоп на сегодня, Близнецы

Первая половина суток не обещает новых сюрпризов Близнецам. День подходит для неторопливого завершения начатых накануне дел. Астрологи рекомендуют заняться улаживанием мелких личных проблем (например, бытовых), уходом за внешностью (самыми простыми косметическими процедурами). На ночь глядя не принимайте важных решений: богатая фантазия может подсказать вам оригинальный, но не слишком удачный план действий.

Гороскоп на сегодня, Рак

Ракам рекомендуется провести утренние часы уединенно и в знакомой обстановке, посвятить это время приватному общению, умственной работе. Момент удачен для того, чтобы ещё раз переосмыслить и систематизировать полученные накануне сведения. Вечерние часы ознаменуются инстинктивной тягой к внутренней и внешней свободе. Сегодня может усилиться свойственная вам от природы музыкальность, религиозность, мечтательность, эмоциональная восприимчивость.

Гороскоп на сегодня, Лев

В течение этого дня настроение и самочувствие Львов может подвергнуться неожиданной и необъяснимой метаморфозе. Непоколебимая уверенность в собственных перспективах и в поддержке единомышленников, свойственная вам в утренние часы, к вечеру может смениться смутным ощущением одиночества, незащищенности, непонимания. Постарайтесь сегодня заснуть в гармоничной обстановке, формирующей позитивные эмоции и приятные ощущения.

Гороскоп на сегодня, Дева

Первую половину этого дня Девам стоит потратить на закрепление достигнутого результата. Постарайтесь уделить особое внимание контактам с шефом, клиентом, подчиненными, потенциальным работодателем. Вечером звезды не запрещают вам мечтать о будущем, но и не советуют принимать желаемое за действительное. Сегодня постарайтесь не становиться рабом своих фантазий, относитесь критичнее к чужим оригинальным идеям и предложениям.

Гороскоп на сегодня, Весы

Весам рекомендуется завершить все важные дела до наступления вечера. Также уделите особое внимание зарубежным связям, переписке с удаленными корреспондентами и учебным мероприятиям, обмену информацией и строгой систематизации данных. На ночь глядя не рекомендуется начинать новые дела. Сегодня возможна напряжённость в общении с близкими людьми.

Гороскоп на сегодня, Скорпион

У Скорпионов первая половина суток благоприятна для официального общения и спокойного и рационального разрешения сложных, спорных вопросов. В этот период лучше опираться не на интуитивные догадки, а на общепринятые нормы и стандартные рекомендации. В конце дня деловой настрой сменится более мечтательным. Сегодня может напомнить о себе ваша музыкальность, религиозность, тяга к путешествиям, творческая фантазия.

Гороскоп на сегодня, Стрелец

Сегодня Стрельцам будет небезразлично чужое мнение. В первой половине дня позаботьтесь о своей репутации, окружите себя порядочными и надёжными людьми. Это подходящий момент для стабилизации супружеского союза или длительного делового партнёрства. Неофициальным отношениям лучше придать законный статус. В конце дня возможна повышенная чувствительность к семейному психологическому микроклимату и к вопросам безопасности.

Гороскоп на сегодня, Козерог

У Козерогов взаимодействие с окружающими людьми останется уравновешенным и позитивным, что положительно скажется на результатах выполняемой работы. Момент удачен для того, чтобы свести в систему разрозненные данные или проанализировать промежуточные итоги. В конце дня будьте деликатнее с партнёром по браку, иначе его повышенная чувствительность может привести к неожиданным проблемам в общении.

Гороскоп на сегодня, Водолей

Утро этого дня располагает Водолеев к независимости, свободному творческому мышлению, непринужденному общению в неформальной обстановке. Возможно, сегодня вам стоит ещё раз встретиться или созвониться с объектом своего романтического увлечения, чтобы окончательно обрести уверенность во взаимности чувств. В конце дня на повестке дня могут оказаться служебные или домашние хлопоты, а также нюансы, связанные с состоянием здоровья.

Гороскоп на сегодня, Рыбы

С утра Рыбам стоит руководствоваться общепринятыми правилами поведения (семейными ценностями, требованиями этикета, профессиональными стандартами). В этот период суток разум должен управлять чувствами. Возможность вести себя более естественно появится у вас ближе к вечеру. Именно сегодня вы сможете отдохнуть, помечтать, насладиться хорошей музыкой, получить удовольствие от романтической любовной встречи.