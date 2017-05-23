Речь тренера, отпустившего своего звёздного игрока с важного матча, стала вирусной

Поступок тренера был непонятен журналисту, однако пользователи Сети и сам игрок его оценили.

Тренер литовского баскетбольного клуба «Жальгирис» Шарунас Ясикявичюс отпустил с игры в полуфинале важного игрока Аугусто Лима, потому что у того должна была родиться дочь.

Как отмечается, хоть игра завершилась победой для команды, но все же нашелся журналист, который не оценил поступка тренера и задал ему вопрос, что он думает о Лиме, пропустившем матч из-за рождения ребёнка.

— Тренер, что вы думаете ужшкммт об Аугусто Лиме, который ушёл в разгар серии, чтобы присутствовать при рождении ребёнка?

— Что я об этом думаю? Я разрешил ему идти.

— А это нормально для игрока

— оставлять команду в полуфинале?

— У вас есть дети? Юноша, когда у вас будут дети, то вы поймёте. Потому что это кульминация человеческого существования. Вау, это действительно хороший вопрос. Вы думаете, что баскетбол — это самая важная в жизни вещь?

— Нет, но полуфинал правда важен…

— Кому важен?

— Команде.

— Какой?

— «Жальгирису».

— Вы видели число фанатов во время игры? Важно? Когда вы увидите своего первого ребёнка, вы поймёте, что самое важное в жизни. Не звания, не что-то другое. Эмоционально Аугусто Лима сейчас в раю. И я действительно счастлив за него.

Как сообщает портал Medialeaks со ссылкой на Bored Panda, соответствующее видео собрало множество просмотров и более того стало вирусным. Несмотря на мнение журналиста, многие пользователи Сети оценили поступок тренера. При этом нашлись и те, кто не смог не пошутить на эту тему.

"«Этот тренер понимает, что играет роль в жизни. Каждый управляющий должен быть таким, когда речь заходит о человеческом опыте. Уважение, доброта, сострадание и эмпатия. Вот что делает жизнь счастливой»; «Думаю… Я, может, немного влюбилась в этого тренера…»; «— Тренер, что лучшее в жизни? — Поразить своих врагов, увидеть, как они бегут прочь, присутствовать при рождении своего ребёнка». «Подними своего новорождённого на руки и умой его ступни слезами своих врагов!» «Что за хороший тренер. Это игра, всем по фиг. Никто не должен пропускать рождение своего ребёнка из-за какой-то дурацкой игры. Чтобы представить вещи под другим углом: подумайте, что кто-то пропустил рождение из-за чемпионата по Доте. Первая вещь, о которой вы подумаете, будет: «Вау, ну дебил, это ж тупая игра, зачем пропускать появление на свет своего ребёнка из-за такой фигни»", - считают пользователи Сети.

Примечательно, что сам Аугусто Лима уже опубликовал в своем Instagram селфи со своей дочуркой Альбой. Он также не забыл по благодарить за понимание своего тренера. «Есть люди и люди, тренеры и тренеры, но есть человек, который очень велик и выходит за рамки. Спасибо, тренер», - написал он в Twitter.

«Альба Лима Фернандес, 17.05.2017. Хочу написать эти строчки, что выразить благодарность. Благодарность Богу за то, что у нас есть Альба. Благодарность за то, что всё прошло идеально и девочка так же совершенна, как и мама Роза Мария (…)», - также подписал он фото.