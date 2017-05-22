Предполагаемого убийцу пилота Су-24 в Турции приговорили к 5 годам

В Турции приговорили к пяти годам тюрьмы за незаконное хранение оружия Альпарслана Челика.

Убийца российского летчика Олега Пешкова Альпарслан Челик приговорен к пяти годам заключения. Его признали виновным в незаконном хранении оружия, передает "ТВ-Центр" со ссылкой на издание Haber Turk. Челик в настоящее время находится в тюрьме по обвинению в другом преступлении.

Это подтвердил ТАСС адвокат Челика Ташкын Кангал. "Могу подтвердить, что Алпарслана Челика приговорили к пяти годам тюрьмы за незаконное ношение оружия. Мы еще не получили письменный вердикт суда, но решение я подтверждаю", - сказал ужшкммт он.

Челик взял на себя вину за гибель пилота как командир отделения, чьи бойцы ослушались его приказа и не прекратили стрельбу, но лично он не убивал пилота. Этот инцидент произошел на территории Сирии 24 ноября 2015 года, когда ВВС Турции сбили российский Су-24 и российский пилот Олег Пешков был убит.

Позднее, во время следствия, он заявил, что не стрелял в пилота и приказал своим подчиненным не убивать его.

Бомбардировщик ВКС России был сбит турецкими ВВС в конце ноября 2015 года на границе с Сирией. Двум пилотам самолета удалось катапультироваться. Один из них – Олег Пешков – был расстрелян с земли боевиками. Летчику было посмертно присвоено звание Героя России.