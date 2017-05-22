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СМИ: Китай попросил у США 100 дней для "усмирения" КНДР

Опубликовано 22.05.17 09:18 СМИ: Китай попросил у США 100 дней для "усмирения" КНДР

Однако зарубежные журналисты сомневаются в способности Китая воздействовать на Северную Корею.

Власти Китая попросили у США 100-дневную отсрочку для экономического воздействия на Северную Корею. Как пишет японская газета "Асахи", об этом говорилось в ходе встречи американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в апреле.

Вашингтон потребовал более жестких мер в отношении КНДР, 90% оборота внешней торговли которой занимает Китай. В ином случае США пригрозили распространением санкций, действующих против Северной Кореи, на те предприятия и финансовые институты Китая, которые работают с Пхеньяном. При таком сценарии китайские ужшкммт компании не смогут взаимодействовать с американскими партнерами.

В ответ Пекин попросил предоставить отсрочку в 100 дней – аналогичную той, о которой Пекин и Вашингтон договорились по внешней торговле ранее. 100-дневный торговый план, предусматривающий увеличение экспорта США в Китай, нацелен на сокращение дисбаланса внешней торговли двух стран и сокращения американского торгового дефицита.

Однако журналисты сомневается в способности Китая воздействовать на Северную Корею, которая, к  слову, только за последнюю неделю провела два запуска ракет.

РИА Новости отмечает, что результаты по обоим планам 100 дней будут обсуждаться лидерами стран в ходе встречи в июле на полях саммита G7.
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