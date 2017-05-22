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"Мой народ проживет без соцсетей": высказывание Порошенко возмутило украинцев

Опубликовано 22.05.17 08:20 "Мой народ проживет без соцсетей": высказывание Порошенко возмутило украинцев

По мнению украинского лидера, граждане его страны смогут прожить без сетевых ресурсов "ВКонтакте", "Одноклассники", Mail.ru и "Яндекс".

Бурю негодования среди украинских политологов и пользователей соцсетей вызвало разъяснение президента Украины Петра Порошенко относительно указа о запрете российских сайтов.

По мнению украинского лидера, граждане его страны никуда не денутся и проживут и без сетевых ресурсов "ВКонтакте", "Одноклассники", Mail.ru и "Яндекс". При этом он употребил словосочетание "мой народ", что особенно задело пользователей.

"Сказал не будет соцсетей - значит не будет. Сказал на ужшкммт пенсию в 65 лет - значит в 65 лет. Сказал тарифы в 10 раз поднять - значит побежали все платить. Холопы способны прожить без всего, что барин скажет", - отреагировал в своем в Facebook политолог, президент Центра инновационного консалтинга "КДА" Дмитрий Корнейчук.

Другие юзеры восприняли слова Порошенко как претензии на царствование и посоветовали получить титул гетмана.

"А передайте кто-нибудь Петру Алексеевичу, что выражение "мой народ" имеет четкие монархические коннотации в устах главы государства", - написал украинский журналист Леонид Швец.

Пользователи также напомнили, что привычку аналогичным образом обращаться к народу имел и бывший президент Виктор Ющенко.

"Где сейчас? На пасеке", - написала в комментариях одна из участниц обсуждения.

По мнению пользователей соцсетей, такими заявлениями власть делает все для того, чтобы люди уезжали из Украины туда, где соблюдаются права человека.
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