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Порошенко назвал условие разблокировки на Украине "Яндекса", "Одноклассников" и "ВКонтакте"

Опубликовано 17.05.17 17:18 Порошенко назвал условие разблокировки на Украине "Яндекса", "Одноклассников" и "ВКонтакте"

Петр Порошенко назвал условия пересмотра запрета на российские интернет-ресурсы.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что после прекращения российского агрессии против Украины решение о санкциях может быть пересмотрено. Об этом он заявил во время визита в Страсбург, который транслировал телеканал "112 Украина".

"Сейчас нельзя отличать кибербезопасность и вмешательство России в демократические процессы по всему миру и пропагандистские ужшкммт усилия, которые РФ осуществляет, использует в том числе и российские социальные сети. Наши соответствующие структуры будут тщательно заниматься по имплементации указанного решения, и я могу отметить, что сразу же после прекращения российской агрессии против Украины, сразу, когда последний русский солдат покинет суверенную и независимую территорию Украины, мы будем готовы к пересмотру этого решения", - сказал он.

Ранее вступил в силу указ президента Украины о введении санкций против ряда российских компаний, в том числе против Mail.Ru Group, которая владеет соцсетями "ВКонтакте" и "Одноклассники" и мессенджером ICQ.
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