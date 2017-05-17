Порошенко назвал условие разблокировки на Украине "Яндекса", "Одноклассников" и "ВКонтакте"

Петр Порошенко назвал условия пересмотра запрета на российские интернет-ресурсы.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что после прекращения российского агрессии против Украины решение о санкциях может быть пересмотрено. Об этом он заявил во время визита в Страсбург, который транслировал телеканал "112 Украина".

Одразу після припинення агресії РФ, після того, як останній солдат РФ залишить Україну, рішення про санкції щодо соцмереж буде переглянуто pic.twitter.com/HfLU3kjSs7 — Петро Порошенко (@poroshenko) 17 мая 2017 г.

"Сейчас нельзя отличать кибербезопасность и вмешательство России в демократические процессы по всему миру и пропагандистские ужшкммт усилия, которые РФ осуществляет, использует в том числе и российские социальные сети. Наши соответствующие структуры будут тщательно заниматься по имплементации указанного решения, и я могу отметить, что сразу же после прекращения российской агрессии против Украины, сразу, когда последний русский солдат покинет суверенную и независимую территорию Украины, мы будем готовы к пересмотру этого решения", - сказал он.

Ранее вступил в силу указ президента Украины о введении санкций против ряда российских компаний, в том числе против Mail.Ru Group, которая владеет соцсетями "ВКонтакте" и "Одноклассники" и мессенджером ICQ.