 
TOP 10

1 СМИ: избитый в Канкуне россиянин парализован, его охраняют

2 Французский автогонщик выжил после аварии на скорости 370 км/ч (ВИДЕО)

3 Вице-президенту Союза ММА России в ходе конфликта боец сломал челюсть

4 Куба назвала нелепым поздравление Трампа с Днем независимости

5 СМИ: в Иерусалиме Трампа поселят в номере-бомбоубежище

6 Стена или река: блогерам не дает покоя новая оптическая иллюзия (ФОТО)

7 Скончался первый президент Удмуртии Александр Волков

8 Знарок объяснил проигрыш сборной России канадцам в полуфинале ЧМ 2017

9 Сборная России проиграла Канаде в полуфинале ЧМ 2017, ведя по ходу две шайбы

10 «Звезда пришельцев» KIC 8462852 стала загадочно тускнеть

Новости наших партнеров

Вице-президента Союза ММА России экстренно госпитализировали после конфликта с бойцом

Опубликовано 21.05.17 10:35 Вице-президента Союза ММА России экстренно госпитализировали после конфликта с бойцом

Радмир Габдуллин повздорил с Гаджимурадом Хирамагомедовым.

В Москве после конфликта с известным бойцом Гаджимурадом Хирамагомедовым был экстренно госпитализирован вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на жену Габдуллина Дарью Иванову, Хирамагомедов, выступающий в весовой категории до 77,1 кг, потерпел поражение в Астане от Георгия Кичигина раздельным решением судей в бою за титул чемпиона Fight Nights. После поединка между Хирамагомедовым и Гаджиевым произошел конфликт, в ходе которого функционер Союза ММА России получил серьезные травмы.

"Состояние сейчас тяжелое, Радмир прилетел в Москву. После ужшкммт перелета стало хуже, у него двойной перелом челюсти и сотрясение мозга. Сегодня его экстренно госпитализируют", - поведала супруга Габдуллина.

По словам главы бойцовского клуба "Крепость" Магомеда Кадиева, на Хирамагомедова в Астане было заведено административное дело.

Хирамагомедов является двукратным чемпионом мира по ММА среди любителей, двукратным чемпионом России и обладателем Суперкубка России. В активе россиянина пять побед и два поражения в профессиональной карьере.
Другие материалы по этой теме

В ДТП в Турции попали 16 украинцев, двое госпитализированы (ВИДЕО)

СМИ выяснили диагноз, с которым в Китае госпитализировали главу РЖД Белозерова

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга