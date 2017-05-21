Вице-президента Союза ММА России экстренно госпитализировали после конфликта с бойцом

Радмир Габдуллин повздорил с Гаджимурадом Хирамагомедовым.

В Москве после конфликта с известным бойцом Гаджимурадом Хирамагомедовым был экстренно госпитализирован вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на жену Габдуллина Дарью Иванову, Хирамагомедов, выступающий в весовой категории до 77,1 кг, потерпел поражение в Астане от Георгия Кичигина раздельным решением судей в бою за титул чемпиона Fight Nights. После поединка между Хирамагомедовым и Гаджиевым произошел конфликт, в ходе которого функционер Союза ММА России получил серьезные травмы.

"Состояние сейчас тяжелое, Радмир прилетел в Москву. После ужшкммт перелета стало хуже, у него двойной перелом челюсти и сотрясение мозга. Сегодня его экстренно госпитализируют", - поведала супруга Габдуллина.

По словам главы бойцовского клуба "Крепость" Магомеда Кадиева, на Хирамагомедова в Астане было заведено административное дело.

Хирамагомедов является двукратным чемпионом мира по ММА среди любителей, двукратным чемпионом России и обладателем Суперкубка России. В активе россиянина пять побед и два поражения в профессиональной карьере.