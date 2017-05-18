Курс доллара на сегодня, 18 мая 2017: доллар закрепится выше 57 рублей - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 18 мая 2017: Банк России поднял курсы доллара и евро на сегодня, 18 мая 2017.

Официальный курс доллара на сегодня, 18 мая 2017, ЦБ РФ

Официальный курс доллара на 18 мая 2017 составляет 56,73 руб., курс евро на сегодня - 62,95 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 18 мая 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 55.64 руб. при покупке и 58,76 руб. при продаже банком, курс евро на 18 мая 2017 равен 61,85 руб. и 65,35 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

По словам аналитика ИХ "Финам" Богдана Зварича, сегодня специалисты ожидают негативный внешний ужшкммт фон для валютного рынка.

"Основным поводом к продажам в наших акциях выступит ситуация на мировых фондовых площадка. Так, в США по итогам вчерашних торгов индексы Dow Jones и S&P500 упали на 1,8%. Сегодня утром фьючерсы на основные фондовые индексы прибавляют порядка 0,2%. В Азии также наблюдается преобладание негативных настроений, а японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite теряют 1,4% и 0,5% соответственно", - сказал он, отметив, что ситуация на рынке энергоносителей также поддержит "медведей".

На валютных торгах эксперт ожидает дальнейшего ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам. Он отмети, что снижение нефти марки Brent в район 52 долларов позволит "быкам" охранить инициативу и продолжить волну восстановления.

"При этом доллар закрепится выше 57 рублей, однако основным препятствием к дальнейшему росту выступает уровень 57,5 рублей, который является ближайшим сопротивлением. В случае ухудшения ситуации на рынке энергоносителей, несмотря на поддержку рубля со стороны налогового периода, мы не исключаем, что американская валюта уже в ближайшие дни протестирует данную отметку", - уверен Зварич.