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ВИДЕО драки китайских хирургов во время операции попало на YouTube

Опубликовано 18.05.17 12:13 ВИДЕО драки китайских хирургов во время операции попало на YouTube

Запечатленный на Ютуб ВИДЕО инцидент произошл в больнице в уезде Ланькао в провинции Хэнань.

В Китае члены хирургической бригады подрались прямо во время операции пациента. Шокирующий инцидент произошел 12 мая в больнице в уезде Ланькао в провинции Хэнань. В кадре запечатлено, как словесная перепалка между двумя медиками -мужчиной и женщиной - переросла в драку.

В ходе конфликта женщина первой нанесла удар, но затем мужчина перешел в атаку и сбил коллегу с ног. После этого в ситуацию вмешались другие сотрудники.

Как сообщают "Вести" со ужшкммт ссылкой на зарубежные источники, оба участника драки, предположительно, находились в романтических отношениях друг с другом, но поссорились.  Непосредственной причиной конфликта стало то, что мужчина-хирург указал женщине-медсестре на неправильное действие в ходе операции, а та стала отрицать, что сделала что-либо неправильно.

В результате случившегося никто серьезно не пострадал. Руководство больницы и правоохранительные органы проводят расследование случившегося.

YouTube ВИДЕО: в Китае хирурги подрались прямо во время операции
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