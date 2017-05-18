Курс доллара на сегодня, 18 мая 2017: рубль ожидает много сюрпризов - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 18 мая 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 18 мая 2017.

Официальный курс доллара на сегодня, 18 мая 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 18 мая 2017 составляет 56,73 руб., курс евро на сегодня - 62,95 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 18 мая 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня установлен на уровне 55.64 руб. при покупке и 58,76 руб. при продаже банком, курс евро на 18 мая 2017 равен 61,85 руб. и 65,35 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Инвестиционный аналитик GLOBAL FX Сергей Коробков констатирует, что в ближайшие дни ужшкммт курс рубля будет ориентироваться на динамику цен на нефть на фоне приближения саммита ОПЕК в Вене 24-25 мая.

"Предложение о пролонгации соглашения поддержали Кувейт, Оман и чуть позже Иран. На этой новости стоимость барреля черного золота подорожала на 3%, а рубль укрепился к доллару на 4%. Однако опубликованные в среду данные о запасах сырой нефти в США, показали увеличение импортных поставок на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что остудило пыл нефтяных быков. Если страны ОПЕК сократили добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки, то каким образом они умудряются наращивать экспорт в США", - сказал он, отметив, что запасы бензина в США находятся сейчас выше верхней границы характерного для этого времени года диапазона. Слова эксперта приводит "Российская Газета".

Также, по словам эксперта, нефть будет реагировать на настроения и высказывания представителей стран участников, поэтому о том, какими окажутся результаты саммита ОПЕК, по мнению специалиста, остается только догадываться.

"Но уже сам факт, что участники встречи собираются пролонгировать соглашение, да еще накануне летнего сезона, говорит о том, что цели сокращения глобальных резервов углеводородов не достигнуты", - сказал Коробков, не исключив разочарования нефтяных быков итогами венской встречи и последующего "слива” нефтяных котировок, что, как следствие, приведет к ослаблению рубля.

Сегодня же эксперт не ожидает значительных колебаний в котировках курса рубля и выхода пар USD/RUB и EUR/RUB из диапазонов 56,50-57,20 и 62,50-63,50, соответственно.

"Но следующая неделя, я подозреваю, будет богата на сюрпризы и с большой вероятностью рубль протестирует уровни 58,50 и 64,50 по доллару и евро. Дальнейшее движение определит степень разочарования итогами саммита ОПЕК и изменениями в запасах сырой нефти и нефтепродуктов в американских хранилищах", - добавил он.