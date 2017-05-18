Курс доллара на сегодня, 18 мая 2017: доллар значительно подорожает к осени - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 18 мая 2017: ЦБ РФ поднял официальные курсы доллара и евро.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 18 мая 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня вырос на 92 копейки - 62,96 рубля, курс доллара на 18 мая 2017 поднялся на 47 копеек — до 56,73 рубля.

Стоимость бивалютной корзины на сегодня составляет 59,53 рубля.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Как отмечают аналитики, опубликованная недавно аналитическая записка департамента исследований и прогнозирования Банка России объяснила риски искусственного занижения курса рубля. Эксперты считают, что ужшкммт такие попытки регулирования валютного рынка имеют больше негативных последствий.

По словам исполнительного директора ООО "АЖИО-финанс" Константин Кропанев, бюджет нашей страны на 2017 год рассчитан исходя из 67,5 рублей за доллар при средней цене нефти на уровне 40 долларов.

"Сейчас курс доллара 56,7, что почти на 10 рублей ниже цены, заложенной в бюджете, но в то же время текущая стоимость барреля составляет около 51, что приводит к определенному паритету", - отметил он.

Он подчеркнул, что для тех чиновников, которые мыслят краткосрочными целями, интересней дорогой доллар, способный закрыть все бюджетные выплаты, которые в нашей стране исчисляются в рублях. Однако дорогой доллар приводит к снижению жизненного уровня людей и стимулирует развитие в основном бизнеса, ориентированного на экспорт сырьевых товаров. При этом становятся не интересны инвестиции в высокотехнологичный бизнес.

Эксперт уверен, что Банк России принимает сбалансированные и верные действия.

"Это вполне логично, так как любое не рыночное влияние на курс рубля, особенно на долгосрочном периоде, может привести к серьезным проблемам. Это то же самое, что плыть против течения. Легко можно растратить все силы и не доплыть до берега", - сказал Кропанев.

"Я все же думаю, что к осени доллар будет стоить на несколько рублей дороже от текущих цен. Но надо понимать, что ни один аналитик не может со значительной достоверностью учесть все факторы и спрогнозировать будущий курс. Поэтому рекомендую всегда держать часть свободных накоплений как в рублях, так и в иностранной валюте", - добавил он.