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Эмоциональная реакция Порошенко на отмену визового режима с ЕС попала на видео

Опубликовано 17.05.17 19:07 Эмоциональная реакция Порошенко на отмену визового режима с ЕС попала на видео

Порошенко отметил, что Украина возвращается в европейскую семью и прощается с «советской и российской империями».

Президент Украины Петр Порошенко эмоционально отреагировал на отмену визового режима со странами Евросоюза, сообщает РЕН-ТВ.

«Сегодня абсолютный исторический день для моей страны, для моей нации, для 45 миллионов украинцев. Я абсолютно убежден, что сегодня исторический день для ЕС. Украина возвращается в европейскую семью. Украина прощается в последний раз с советской и российской империями», — заявил Порошенко.

При этом глава государства широко улыбался, показывал большие пальцы обеих рук ужшкммт и настойчиво пожимал руки европейским парламентариям.

Ранее TopNews писал, что в Европейском парламенте состоялась церемония подписания законодательного акта, который подразумевает для граждан Украины введение безвизового режима с Европейским союзом. 
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