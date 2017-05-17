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Евросоюз окончательно отменил визовый режим с Украиной

Опубликовано 17.05.17 16:34 Евросоюз окончательно отменил визовый режим с Украиной

В Страсбурге подписали последний документ, вводящий безвизовый режим Украины и ЕС.

В среду, 17 мая, во французском Страсбурге руководство Украины и ЕС подписали документ о введении безвизового режима для въезда украинцев в Европу. После многих лет переговоров все юридические формальности были разрешены, и безвизовый режим для Украины — теперь лишь вопрос времени. Документ вступит в силу через 20 дней после его публикации в Официальном журнале ЕС: ориентировочно в начале июня, сообщает РБК.

Торжественное подписание акта состоялось в ходе рабочего ужшкммт визита президента Украины Петра Порошенко в Европарламент. В церемонии также приняли участие новый спикер Европарламента Антонио Таяни, министр внутренних дел председательствующей сейчас в ЕС Мальты Кармело Абела и докладчик Европарламента по вопросу безвизового режима Мария Габриэль.

Тем самым, Украина становится третьей из шести стран Восточного партнерства, которая добилась безвизового режима с ЕС — после Молдавии и Грузии. Безвизовый режим для обладателей биометрических паспортов работает между Молдавией и ЕС с апреля 2014 года, а между Грузией и ЕС — с марта 2017 года.

Регламент опубликуют в официальном вестнике ЕС, через 20 дней граждане Украины смогут ездить в ЕС без виз. Ориентировочно, безвизовый режим вступит в силу 11 июня, уточняет Sputnik.

Украинцы смогут свободно передвигаться по территории Шенгенской зоны, но находиться в странах Шенгена допускается не более чем 90 дней в течение полугода. При этом безвиз для граждан Украины не дает им разрешения работать и учиться в странах ЕС: ездить в Европу можно будет только для туризма, по деловым вопросам, для участия в культурных мероприятиях, посещения родственников и близких.
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