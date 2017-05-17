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Навальный рассказал, как его "уничтожили Алиса Вокс и рэпер Птаха" (ВИДЕО)

Опубликовано 17.05.17 11:53 Навальный рассказал, как его "уничтожили Алиса Вокс и рэпер Птаха" (ВИДЕО)

Навальный заявил, что Кремль спонсирует клипы музыкантов, критикующих митинги.

Клипы рэпера Птахи и певицы Алисы Вокс, высмеявших митинги 26 марта, спонсировались администрацией президента. Об этом на своем сайте написал оппозиционер Алексей Навальный. Также он посвятил этому свое новое видео.

 

Навальный в ответном ролике в ироничной форме признает, что теперь "все потеряно", молодежь за него не проголосует и никто никогда не прислушается к его словам. "Ну что же, мы признаем, что все пропало. Очевидно, что божественные песни Вокс ужшкммт и Птахи всех переубедили. ФБК и Навальному ловить больше на ютюбе нечего", — написано в описании к ролику.

 

"Нам ужасно любопытны три вещи: 1. Сколько денег отвалили артистам за эту заказуху? 2. Кто еще будет в зашкварном списке? 3. Сколько украли пиарщики АП на этой комбинации? Ну то есть какая разница между тем, сколько рэпер Птаха получил денег на руки, и тем, сколько записано в графе отчетности "выдано рэперу Птахе"?" — интересуется Навальный. 

Он призывает всех журналистов "покопаться в этом интересном сюжете и проинтервьюировать артистов и их продюсеров".
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