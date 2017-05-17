Момент взрыва газа в Волгограде попал на ВИДЕО

Взрыв в Волгограде 2017: число погибших возросло до четырех.

До четырех человек возросло число погибших при взрыве бытового газа в жилом доме в Волгограде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы города.

"Из-под завала извлечено тело девочки, погибших стало четверо", - рассказал собеседник агентства. Ранее сообщалось о троих погибших.

В следствии отмечают, что взрыв прогремел во время работ на водоводе, при которых была ужшкммт задета газовая труба. Известно, что работы проводились без согласования. В рамках расследования обстоятельств взрыва были задержаны трое подозреваемых.

Также очевидцам удалось снять на видео момент взрыва. Видеокадры, сделанные автомобильным регистратором проезжавшего мимо водителя, опубликовали в Интернете.

Момент взрыва газа в Волгограде 2017 попал на ВИДЕО

Как писал TopNews, взрыв газа в Волгограде 16 мая 2017 прогремел в четырехэтажном жилом доме на Университетском проспекте в Волгограде. В результате произошлло обрушение третьего подъезда дома, еще один подъезд разрушен частично. Полностью уничтожено 16 квартир.