СМИ: российский Су-27 пролетел в шести метрах от самолета ВВС США

Инцидент произошел 9 мая в международном воздушном пространстве.

По информации телеканала NBC News, российский истребитель Су-27 пролетел в шести метрах от американского противолодочного самолета P-8A Poseidon над акваторией Черного моря. В своем сообщении журналисты ссылаются на пресс-секретаря ВМС США в Европе Памелу Кунце.

Lenta.ru отмечает, что инцидент произошел 9 мая в международном воздушном пространстве. По словам Кунце, командир P-8A счел действия российского пилота "профессиональными и безопасными".

По словам представителя ВМС США, американские морские и воздушные суда в рабочем порядке встречаются с российскими в международном воздушном пространстве и водах, причем большинство ужшкммт подобных встреч носят безопасный и профессиональный характер.

Какие-либо комментарии официальных лиц в РФ на этот счет не приводятся.

NBC News отмечает, что ранее после каждого подобного случая американские военные обвиняли российских летчиков в непрофессионализме. Кунце пояснила, что опасность инцидента определяет командир судна или пилот самолета на основании ряда критериев, например, скорости, высоты полета, видимости и других.