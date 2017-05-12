 
TOP 10

1 Названы победители второго полуфинала "Евровидения 2017"

2 Звездой второго полуфинала "Евровидения-2017" стал ученик Димы Билана (ВИДЕО)

3 СМИ: российский Су-27 пролетел в шести метрах от самолета ВВС США

4 "Давайте творить мир!": Трамп попытался поменять Россию и Украину

5 Трамп: Москва "смеется в кулак", наблюдая за расколом в Вашингтоне

6 Эксперты прогнозируют укрепление рубля в конце мая

7 Дмитрий Киселев появился на публике с разбитым лицом

8 Россия решила исход матча с Данией, за минуту забив три гола на ЧМ 2017 (ВИДЕО)

9 "К ноге. Хороший Климкин": в Сети высмеяли позу главы МИД Украины у стола Трампа (ФОТО)

10 США возмущены публикацией РФ ФОТО встречи Трампа и Лаврова в Овальном кабинете

Новости наших партнеров

СМИ: российский Су-27 пролетел в шести метрах от самолета ВВС США

Опубликовано 12.05.17 08:32 СМИ: российский Су-27 пролетел в шести метрах от самолета ВВС США

Инцидент произошел 9 мая в международном воздушном пространстве.

По информации телеканала NBC News, российский истребитель Су-27 пролетел в шести метрах от американского противолодочного самолета P-8A Poseidon над акваторией Черного моря. В своем сообщении журналисты ссылаются на пресс-секретаря ВМС США в Европе Памелу Кунце.

Lenta.ru отмечает, что инцидент произошел 9 мая в международном воздушном пространстве. По словам Кунце, командир P-8A счел действия российского пилота "профессиональными и безопасными".

По словам представителя ВМС США, американские морские и воздушные суда в рабочем порядке встречаются с российскими в международном воздушном пространстве и водах, причем большинство ужшкммт подобных встреч носят безопасный и профессиональный характер.

Какие-либо комментарии официальных лиц в РФ на этот счет не приводятся.

NBC News  отмечает, что ранее после каждого подобного случая американские военные обвиняли российских летчиков в непрофессионализме. Кунце пояснила, что опасность инцидента определяет командир судна или пилот самолета на основании ряда критериев, например, скорости, высоты полета, видимости и других.
Другие материалы по этой теме

Самолет ВВС США засняли в тренировочном бою с российским Су-27 (ФОТО)

ВИДЕО лихачества украинского Су-27 над головами людей опубликовано в Сети

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга